Atalanta, Retegui ancora ai box: in dubbio per Firenze come Cuadrado e Posch. Si ferma Palestra

Bergamo, 25 marzo 2025 – Un altro acciaccato nell’Atalanta, un altro giocatore a rischio per la trasferta di domenica a Firenze. L’esterno 20enne milanese Marco Palestra, uscito ieri sera zoppicante durante il test amichevole tra l’Italia under21 e i pari età della Danimarca, ha riportato un risentimento muscolare al quadricipite femorale della coscia sinistra.

L’entità dell’infortunio verrà valutata domani, mercoledì 26 marzo, con appositi esami diagnostici approfonditi. Difficile che il laterale di Buccinasco possa recuperare domenica al Franchi per la sfida contro la Fiorentina.

Gasperini oggi, alla ripresa degli allenamenti dopo due giorni di riposo, ha ritrovato gli azzurri reduci dalla trasferta in Germania, oltre a De Ketelaere, Djimsiti, Pasalic e Samardzic rientrati dalle rispettive nazionali. Domani tornerà Lookman e per ultimo Ederson, impegnato questa notte con il Brasile, ma squalificato domenica a Firenze.

Al Franchi Gasperini dovrebbe recuperare Sulemana, che oggi ha svolto una seduta parziale con il gruppo, ma rischia di non avere Retegui, Cuadrado e Posch, che hanno svolto terapie per i rispettivi problemi muscolari e verranno rivalutati di giorno in giorno. Intanto buone notizie per Odilon Kossounou che ha svolto un lavoro individuale in campo per la prima volta a distanza di dieci settimane dall’infortunio, con conseguente operazione chirurgica, al tendine degli adduttori di destra.