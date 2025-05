L’Atalanta dei record incorona Retegui bomber della A e sale a 74 punti

Bergamo, 18 maggio 2025 – Vola l’Atalanta, anche senza più obiettivi di classifica da inseguire. La Dea vincendo in rimonta per 3-2 sul campo del Genoa infila la quinta vittoria nelle ultime sei giornate (in mezzo il pareggio con il Lecce) salendo a quota 74 punti, scrivendo un nuovo record, il terzo risultato migliore di sempre dopo i 78 punti delle due stagioni consecutive 2019-20 e 2020-21, migliorando i 72 punti della stagione 2016-17.

Gasperini mania

Tutti record stabiliti in questi nove anni di ciclo Gasp, omaggiato prima della gara dalle ovazioni dei 525 tifosi nerazzurri presenti nel settore ospiti di Marassi e con uno striscione recitante “Gaspersempre”, per auspicare la sua permanenza in nerazzurro anche per la prossima stagione.

Intanto Gasperini, che sta dialogando sul futuro con i Percassi, vuole chiudere alla grande: dopo il Genoa ora manca solo il match casalingo contro il Parma per salire a quota 77 punti.

Il bomber

Intanto l’Atalanta ha ritoccato un altro record: per la seconda volta nella sua storia ha il quasi sicuro capo cannoniere della A, Mateo Retegui salito a quota 25 gol (ne ha otto di vantaggio su Kean), superando il record del precedente unico capocannoniere nerazzurro, Pippo Inzaghi, 24 gol nel 1996-97.

Millennials

Dalla trasferta genovese Gasp voleva i tre punti, ottenuti in rimonta, e risposte positive dai tanti panchinari, tutti millennials, schierati insieme. Risposte arrivate: benissimo il 20enne esterno milanese Marco Palestra, ha fatto il suo il bresciano Marco Brescianini, un assist per il 23enne bergamasco Matteo Ruggeri, e un gol a testa per il 22enne Ibrahim Sulemana, alla seconda rete in cinque giorni dopo quella contro la Roma, e per il non ancora 24enne Daniel Maldini che finalmente, alla sua prima da titolare, ha trovato la sua prima rete in maglia Atalanta, rompendo un digiuno realizzativo che durava da gennaio. Gol importante per Maldini, che potrebbe essersi scrollato una scimmia dalle spalle. Buona la risposta anche di De Ketelaere, autore dell’ assist per la terza rete firmata dal cannoniere Retegui che ora cercherà di arrotondare il bottino nell’ultima contro il Parma.