Zaniolo, tanta voglia di Dea. Ma serve convincere il Galatasaray

Desiderio nerazzurro per Nicolò Zaniolo. L’Atalanta vuole l’attaccante ligure, ma alle sue condizioni: un prestito oneroso da due milioni e un successivo riscatto facoltativo intorno ai 17-18. Il giocatore, che ieri ha compiuto 25 anni, spera nell’Atalanta, per la vetrina Champions, competizione mai giocata dallo spezzino, per la possibilità di essere allenato dal maestro Gasperini e di militare in un club ambizioso e organizzato come quello orobico. Tra il dire e il fare resta l’esigenza del Galatasaray, che vuole monetizzare subito incassando 20 milioni da una cessione immediata, o dilazionando di un anno ma solo con un obbligo di riscatto. Situazione di stallo, ma i giallorossi turchi oggi hanno il raduno e la società del quartiere genovese di Istanbul vuole risolvere in fretta il caso Zaniolo, con la Fiorentina alla finestra, pronta come alternativa se fallisse la trattativa con la Dea. Decisiva può risultare la forte volontà del giocatore di scegliere Bergamo per rilanciarsi.

Intanto la dirigenza nerazzurra sta monitorando come rinforzo per la panchina l’ex Giacomo Bonaventura, svincolatosi dopo quattro anni con la Fiorentina. Potrebbe fare comodo come cambio, garantendo qualità ed esperienza internazionale: il fantasista marchigiano, che compie 35 anni ad agosto, ha vestito la maglia atalantina dal 2007 al 2014 con 135 presenze e 24 gol. Ma su “Jack“ ci sono anche Como, Monza e Parma. Con i ducali l’Atalanta sta discutendo del gioiellino Niccolò Cambiaghi: il 24enne esterno offensivo brianzolo, rientrato dal prestito biennale a Empoli, piace a mezza serie A, in particolare a Napoli, Genoa e al Bologna dell’ex ds nerazzurro Sartori, che sotto le due Torri sta portando una colonia di ex atalantini. Cambiaghi è valutato intorno ai 10 milioni, più bonus futuri. In uscita altri due prodotti del settore giovanile: l’esterno bellunese 25enne Nadir Zortea e l’attaccante bergamasco 23enne Roberto Piccoli piacciono al Cagliari. Più facile il trasferimento in Sardegna per il laterale di Feltre, mentre il bomber di Sorisole, rientrato da Lecce, potrebbe restare per il ritiro nel mese di luglio e le prime amichevoli ed essere valutato come possibile vice Scamacca. Infine l’incarico di nuovo capo osservatore atalantino sta per essere assunto da Dario Rossi, figlio dell’ex tecnico nerazzurro Delio Rossi, in uscita dal Bologna dove svolgeva il medesimo ruolo.