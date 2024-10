A2, il rinvio della sfida di domenica con Avellino permette ai due giocatori di lavorare sodo per recuperare la forma migliore. Fortitudo, Panni e Aradori non perdono tempo

Nessuna partita alle porte, ma tanti intensi allenamenti da svolgere. Dopo il rinvio della sfida di domenica con Avellino, causa forza maggiore con il PalaDozza indisponibile, in casa Fortitudo Flats Service proseguono con continuità e intensità le sedute tecniche e atletiche agli ordini di coach Devis Cagnardi e del suo staff tecnico. Al PalaZola Matteo Fantinelli e compagni lavorano per migliorare condizione fisica e intesa in vista di un mese di novembre che sarà ricco di appuntamenti importanti, a cominciare dalla sfida del 3 novembre, la prossima in ordine cronologico, che attende la Effe con Verona.

Al di là della problematiche che comporta lo spostamento della sfida con Avellino, ivi compresa il rinvio a data da destinarsi del Ruben Douglas Day con il ritiro della maglia del compianto giocatore che regalò il secondo scudetto alla Fortitudo, la sospensione del confronto con gli irpini permette alla formazione del presidente Stefano Tedeschi di avere una settimana di tempo in più a disposizione per preparare il prossimo confronto. Per la sfida con gli scaligeri di coach Ramagli, che apre il mese di novembre, in casa Fortitudo si spera di avere in condizioni ottimali Alessandro Panni, che avrà il tempo per ritrovare la condizione fisica e vedere sopratutto il ritorno di Pietro Aradori. I tempi di recupero dell’ala biancoblù, mvp italiano della passata stagione in serie A2, sono in effetti superati, per cui per il confronto di Verona si spera di averlo se non in campo almeno almeno a roster. Sotto questo profilo gli allenamenti della prossima settimana saranno decisivi.

Oggi intanto con l’anticipo tra Cividale e Vigevano si apre la settima giornata di serie A2.

Filippo Mazzoni