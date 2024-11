Alle 11 a Casteldebole il via ai lavori per la partita di domenica in casa dei giallorossi. Roma tappa chiave: oggi la ripresa

Appuntamento alle 11 a Casteldebole. Per analizzare l’errore difensivo che è costato la sconfitta martedì notte col Monaco. Ma soprattutto per preparare il miglior Bologna possibile in vista del viaggio di domenica all’Olimpico in casa Roma, quando alle 15 i rossoblù affronteranno la loro ultima fatica prima della sosta per le nazionali, l’ultima del 2024. Vincenzo Italiano nel frattempo dovrà soppesare le energie dei suoi, perché i cinque giorni tra il Monaco e la Roma in teoria agevolano i recuperi ma ci sono sette rossoblù che hanno affrontato le fatiche d’Ercole giocando tre partite da titolari in otto giorni, sommando le due di campionato con Cagliari e Lecce a quella di Champions col Monaco. Gli stacanovisti sono Beukema, Lucumì, Miranda, Freuler, Moro, Ndoye e Castro. Di sicuro Italiano non ripresenterà tutti e sette anche domenica all’Olimpico. Da oggi, nel dubbio, il tecnico tornerà a battere sul tasto del gol subito su palla inattiva.

"Abbiamo preso lo stesso gol che avevamo già preso a Birmingham. Dalla Champions c’è tanto da imparare, per esempio che se non stai attento per novanta minuti perdi le partite". Questo martedì notte non lo ha detto Italiano, che viceversa ha elogiato i suoi giocatori, bensì Remo Freuler, poco prima di lasciare il Dall’Ara, visibilmente contrariato per una battuta d’arresto che rende complicatissimo alimentare le speranze di passaggio del turno in Champions. Freuler allude al gol su punizione segnato a inizio ripresa il 22 ottobre al Villa Park da McGinn, quello che diede il la al 2-0 dell’Aston Villa. In realtà la traiettoria di McGinn trafisse direttamente da fuori area Skorupski, mentre martedì notte Kehrer nei minuti finali ha punito il portiere rossoblù da distanza ravvicinata, sfruttando la ‘spizzata’ di Embolo sul corner di Golovin. Materiale su cui riflettere da oggi.

m. v.