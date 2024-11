Alle 13 a vinovo la sfida con i bianconeri. Primavera, esame con la Juve

Dopo aver raccolto il primo punto di sempre in Youth League, fermando sullo 0-0 il Monaco a Crespellano, la squadra di Rivalta è pronta a rituffarsi nel campionato: oggi all’ora di pranzo, i rossoblù sono attesi all’Allianz Training Center di Vinovo dalla Juventus, allenata dall’ex capitano e bandiera del Sassuolo Francesco Magnanelli (calcio d’inizio alle 13, diretta TV Sportitalia). Seconda trasferta di fila e tanta voglia di alimentare quello che è il miglior momento della stagione. Quattro vittorie nelle ultime cinque uscite, a cui va aggiunta quella in Coppa Italia contro il Renate. Non può dire lo stesso la Juventus (in settimana fermata a Lille in Youth League, 0-0), che è stata in grado di vincere solo una volta nelle ultime quattro gare, scivolando la settimana scorsa sul campo dell’Empoli (2-1). Il tutto, per una classifica che vede il Bologna settimo, a -1 dai playoff e a +1 sui bianconeri, e con la ghiotta opportunità di allungare sui diretti avversari e affrontare così le due settimane di sosta (i rossoblù torneranno in campo col Sassuolo il 23 novembre) con ancora più entusiasmo e serenità. Arbitra Lovison di Padova.

Giovanni Poggi