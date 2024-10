Altro esodo dopo Liverpool: Pagliuca viaggia con la squadra. E c’è chi arriverà direttamente in auto. La carica dei tremila a Birmingham

Charter, voli di linea, perfino qualche ardito che oggi si presenterà a Birmingham dopo un lunghissimo viaggio in auto. Ufficialmente il settore ospiti del Villa Park contiene poco meno di 2.500 spettatori, ma non so no pochi i tifosi rossoblù che, rimasti a bocca asciutta mercoledì, nel giorno in cui sono state bruciate le scorte di biglietti rimasti sul circuito Vivaticket, hanno azzardato l’acquisto di un tagliando negli altri settori del Villa Park. Tradotto: promettono di essere circa 3 mila i bolognesi questa notte a Birmingham. Poco meno, dunque, dei 3.500 che il 2 ottobre invasero Liverpool portando a casa il trofeo dell’"io c’ero" dalle gradinate di Anfield. Certo la città ferita dall’alluvione in queste ore tra i bolognesi genera un sentimento di solidale mestizia che mal si concilia con l’euforia di una notte di Champions. Per questo qualche tifoso illustre, soprattutto tra i politici, ha fatto un passo indietro.

L’entusiasmo della prima volta di Anfield il 2 ottobre fu altro: anche perché, per l’appunto, c’erano Anfield e il Liverpool. Stanotte c’è l’Aston Villa, che è peraltro è un altro tuffo nella storia: il club fu fondato nel lontano 1874. Anche se a Birmingham il calcio non ha solo i colori bordeaux e celesti dei ‘Villans’. L’altra squadra cittadina è il Birmingham City, che milita in League One, la terza divisione inglese, e proprio questa notte, con calcio d’inizio alle 20,45, sfida il Bolton nello stadio di St. Andrew’s, a 5 chilometri in linea d’aria dal Villa Park, dove Aston Villa e Bologna si sfideranno alle 21. Una sovrapposizione di partite, in notturna, che costringerà le forze dell’ordine locali a raddoppiare gli sforzi.

Infine una curiosità: ieri insieme a prima squadra e Primavera ha viaggiato Gianluca Pagliuca, coordinatore dei portieri del vivaio. Uno che al Villa Park ci ha giocato con l’Inter.

Massimo Vitali