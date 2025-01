Bologna, si ricomincia a sudare in vista della Roma: Aebischer, El Azzouzi e Cambiaghi ancora a parte

Bologna, 7 gennaio 2025 – Si ricomincia a sudare a Casteldebole dove il Bologna di Vincenzo Italiano si è ritrovato per il primo allenamento di questo 2025 in vista della sfida di domenica 12 al Dall’Ara contro la Roma.

La squadra ha infatti beneficiato di un periodo più lungo per le vacanze dopo la sconfitta contro il Verona visto il rinvio della partita contro l’Inter, impegnata nei giorni scorsi in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana (poi vinta dal Milan in finale proprio contro i nerazzurri).

Questa mattina i rossoblù sono scesi sui campi di allenamento del Centro Tecnico Niccolò Galli per una seduta di attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella. Ancora lavoro differenziato per Michael Aebischer, Oussama El Azzouzi e Nicolò Cambiaghi che continuano il loro percorso propedeutico al rientro dopo che durante le festività tutti i tre hanno continuato ad allenarsi proprio per accelerare i tempi di recupero.

Si muove intanto il mercato in uscita e in attesa di eventuali colpi che possano andare a rafforzare la rosa a disposizione di Italiano, dopo Jesper Karlsson al Lecce, il Bologna ha ufficializzato anche il prestito del finlandese Niklas Pyythiä al Sudtirol. Il ventunenne, che nella prima parte di stagione aveva raccolto soltanto 3 presenze nel campionato Primavera, avrà così la possibilità di andare a cercare minuti importanti in Serie B con la formazione bolzanina. L’accordo prevede la cessione temporanea ai biancorossi fino al 30 giugno 2025 con opzione e contropzione per il riscatto. Per Karlsson invece un prestito secco in Salento dove l’esterno offensivo cercherà anche di ritrovare se stesso dopo quasi un biennio in rossoblù senza praticamente nessun acuto.

Proprio le prime parole da giallorosso dello svedese hanno toccato anche il capitolo Bologna, con il giocatore che ha cercato di spiegare cosa potrebbe non aver funzionato: “Dall'Eredivisie alla Serie A c'è uno step importante. Nello scorso campionato ho avuto difficoltà a giocare sia per problemi fisici sia per la concorrenza dei compagni. È stato difficile trovare spazio. Questa è la migliore soluzione. Sono felice di essere qui e non vedo l'ora di dimostrare il mio valore”.

La preparazione dei rossoblù alla sfida con la Roma proseguirà domani, con la seduta di allenamento quotidiana fissata per le ore 11.