Confessione social dell’ex punta di Bologna, Roma, Fiorentina e nazionale: "La vita mi sta sfuggendo via». Osvaldo: "Soffro di depressione»

Più che uno sfogo, una confessione. In lacrime, dalla sua camera: buia come il momento che sta attraversando. "Da tempo lotto contro la depressione e la dipendenza da alcol e droghe. Sono stato un calciatore d’élite, ero una persona completamente differente, orgogliosa e sicura di sé. Ora non mi riconosco". Un altro ex atleta ha smarrito il filo della propria vita, chiusa l’attività agonistica Pablo Daniel Osvaldo, attaccante italo argentino che ha vestito le maglie anche di Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Espanyol, Roma, Southampton, Juventus, Inter, Boca Juniors, Porto e Banfield, oltre che quella della nazionale italiana. "Sento che la vita mi sta sfuggendo di mano. Ho bisogno di raccontare e condividere: sto facendo un trattamento psichiatrico, prendo medicine, ho una malattia specifica, perdita di autostima, depressione e molte volte torno alle mie dipendenze e cado nell’autodistruzione. Vivo solo chiuso in casa, non vado da nessuna parte, non mi alzo dal letto, non esco dalla mia camera, non mangio. Sono caduto in dipendenze molto brutte che hanno solo peggiorato la mia depressione. Da solo non ne esco, voglio uscirne, voglio tornare a essere quello di prima. Ora non so come uscire da questa casa, non ho un lavoro stabile, ho speso tutti i miei soldi. Sono sempre stato un buon amico, un buon compagno, speravo di essere un buon padre". Ha vissuto al limite in carriera: scazzottate in allenamento. Alti e bassi nella vita e quattro figli da tre donne diverse. Dopo il calcio ha tentato la carriera musicale. Ora cerca di ritrovare se stesso.

Marcello Giordano