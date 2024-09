Continua l’emergenza infortuni: l’ex milanista, candidato a una maglia da titolare, dovrà stare fermo 10 giorni per uno stiramento al legamento collaterale. Pobega si ferma sul più bello. Possibile chance per Urbanski

Nuova tegola per i rossoblù. A due giorni dalla trasferta di Monza, si accorcia la coperta in mediana: a fermarsi è Tommaso Pobega (nella foto), che era serissimo candidato a una maglia da titolare in Brianza. Il centrocampista entra infermeria, dove figurano già Ferguson, Cambiaghi ed El Azzouzi. "Lieve stiramento al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro", recita la nota del club. Tempi di recupero? "Una settimana". Sarà rivalutato in vista della marcia di avvicinamento alla gara con l’Atalanta, ma l’ex Milan rischia di perdersi anche il prossimo appuntamento.

Non c’è tregua: per il Bologna questo è l’infortunio numero 11 dall’inizio della preparazione, che peraltro va a colpire un giocatore in fase di inserimento, che a Como aveva giocato i suoi primi 90 minuti centrando anche un palo. Non ci voleva. Ha avuto problemi al ginocchio pure Holm, che ha inaugurato la serie di infortuni in ritiro, con la distorsione all’articolazione sinistra, con 3 settimane di stop. E poi, distorsione alla caviglia, alla vigilia di Como. Problemi pure per Aebischer, che riportò un guaio muscolare e 3 settimane di stop al primo allenamento dopo il ritorno dagli Europei. Doppio infortunio pure Karlsson: caviglia e problema muscolare per lo svedese.

A proposito di guai muscolari: problemi al flessore destro anche per Ndoye ed Erlic, sostituito a Napoli e tornati tra i convocati a Monza.

E ancora non è finita: Dallinga accusò un problema intestinale prima di Napoli, Cambiaghi è lungodegente a causa dell’operazione ai legamenti, Ferguson è lungodegente dall’aprile scorso e sta ultimando la rieducazione al ginocchio, mentre Lucumi ha saltato la preparazione per via dell’eredità lasciata dalla Copa America, sotto forma di strappo muscolare. Infine El Azzouzi, rientrato dalle Olimpiadi con un problema al menisco e pure con un’ernia cervicale che lo tiene ai box con tempi di recupero indefiniti. Si è aggiunto Pobega, infortunio della stagione numero 12, togliendo dall’elenco Ferguson e Lucumi, eredità della scorsa stagione e degli impegni internazionali estivi: sono tanti, considerati che la stagione è iniziata poco più di due mesi fa. E complicano il lavoro di Italiano, che non ha mai avuto il gruppo al completo e fatica a portare tutti gli elementi del gruppo in pari condizione. Senza Pobega, probabile maglia da titolare per Fabbian e Freuler. A completare il reparto sarà uno tra Aebischer e Urbanski e le quotazioni di quest’ultimo sono in ascesa, stando alle ultime indiscrezioni: anche perché Aebischer, in caso di bisogno, potrebbe dare il cambio Freuler, sempre titolare fin qui.

