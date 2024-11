Da martedì disponibili i tagliandi per la trasferta di Torino del 7 dicembre. Thiago-Juve, scatta la prevendita

Chi si ferma è perduto: vale anche per il tifoso rossoblù. Ieri è scattata la prevendita per la sfida di Champions col Lille in programma mercoledì 27 novembre al Dall’Ara (calcio d’inizio alle 21).

Ma c’è un’altra prevendita molto attesa che scatterà martedì 12, ovvero il via libera alla caccia al biglietto per quella che, dopo il divorzio burrascoso di fine maggio, in questa stagione è diventata la madre di tutte le trasferte: il faccia a faccia con la Juve di Thiago Motta che cade alla quindicesima giornata di campionato, sabato 7 dicembre alle 18 all’Allianz Stadium.

Bologna-Juve a queste latitudini non sarà mai una partita come tutte le altre: anche leggendola al contrario, cioè sul campo dei bianconeri.

E men che meno può esserlo quest’anno che una fetta consistente della città del calcio ha ancora il dente avvelenato per il modo in cui a fine campionato si è consumata l’uscita di scena di Thiago.

Chi vorrà esserci al primo incrocio utile con lo ‘Stranino’ dovrà però, come al solito, versare un obolo rilevante dal momento che il club bianconero ha fissato a 39 euro il prezzo del biglietto del settore ospiti dello Stadium.

Lo spicchio dell’impianto torinese destinato alla tifoseria ospite contiene 1.016 posti: vediamo quanti se ne riempiranno in attesa della sfida di ritorno che si giocherà al Dall’Ara nel weekend del 4 maggio, alla trentacinquesima giornata.

Ieri nel frattempo ha preso il via la prevendita per il Bologna-Lille di Champions del 27 novembre. Da oggi fino a domenica ci sono i tre giorni di prelazione riservati agli abbonati del campionato, che potranno acquistare fino a un massimo di 4 biglietti a testa. Da lunedì, invece, vendita libera.

m. v.