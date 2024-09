Diversi punti interrogativi per l’undici titolare. Castro sembra molto in vantaggio su Dallinga. Miranda prova il sorpasso a sinistra. Fabbian, Moro e Urbanski scalpitano

Tempo di esami. Se il Bologna sia tornato grande lo dirà la sfida con l’Atalanta, altra big che sta cercando se stessa. Ma quattro giorni dopo, il Bologna sarà atteso da un match sulla carta impossibile a Liverpool. Prima del sogno, c’è la realtà: un Bologna in cerca di continuità. E un Italiano che vuole schierare i giocatori più avanti per andare a caccia della seconda vittoria consecutiva. A Monza ha giocato Ravaglia. Buona prestazione, ma macchiata da un errore pesante. Di contro c’è uno Skorupski che è tra gli uomini più in forma, protagonista di due rigori parati su due. La logica, vista l’intenzione di schierare gli uomini più in palla, è quella di schierare il polacco: tornare all’antico potrebbe però avere il sapore della bocciatura per Ravaglia. E allora non è esclusa la seconda chance per il ragazzo di Castel Maggiore con il ritorno tra i titolari di Skorupski ad Anfield. In difesa, uno solo è il dubbio: Miranda o Lykogiannis. Contro l’Atalanta, che fa degli uno contro uno a tutto campo, l’esperienza del greco potrebbe tornare più utile, ma lo spagnolo scalpita e cerca una nuova chance per tornare protagonista dopo le panchine con Shakhtar e Monza ed è in vantaggio. Rispetto all’ultima uscita in campionato, Posch dovrebbe tornare titolare a destra, favorito su Holm, che deve ritrovare la miglior condizione dopo la catena di infortuni, e De Silvestri. In mezzo, Italiano dovrebbe affidarsi a Beukema e Lucumi, la coppia con cui ha ottenuto l’unico clean sheet stagionale in Champions. Davanti Dallinga cresce. E’ uomo d’area, al contrario di un Castro capace di battersi in più zone del campo. In più il ‘Torito’ è autore di 2 reti consecutive e un assist nelle ultime due gare di campionato è complicato: ancor di più perché quella con l’Atalanta sarà la prima gara di un trittico al termine di una settimana tipo. Se turn over dovrà essere, l’argentino dovrebbe esserne coinvolto successivamente, insistendo sul suo momento magico.

Discorso simile per Ndoye. Qualche variazione possibile, invece, a centrocampo, dove Italiano deve sempre rinunciare a Pobega, El Azzouzi e Ferguson (oltre a Cambiaghi). Intoccabile Freuler, ex di turno, leader e guida della mediana. Fabbian si gioca una maglia con Urbanski nel ruolo di mezzala incursore, Aebischer con Moro per il ruolo di interno di equilibrio. Fabbian ha vestito la maglia da titolare una sola volta nelle ultime tre gare, rimanendo a riposo con il Monza ed è probabile un suo ritorno dal primo minuto.

Marcello Giordano