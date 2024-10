Domani la trasferta a Marassi: Lucumi è stato l’ultimo dei nazionali a tornare a Casteldebole. Casale favorito su Erlic per una maglia da titolare

All’appello manca solo Lucumi, oltre agli infortunati Ferguson, El Azzouzi e Cambiaghi. Il difensore è rientrato ieri sera in città e tornerà in gruppo questa mattina, quando per i rossoblù sarà tempo di rifinitura in vista della trasferta di Genova, con 90 minuti sulle gambe dopo il successo per 4-0 della Colombia sul Cile, con i Cafeteros secondi nel girone di qualificazione al mondiale. Probabile quindi che Lucumi a Genova, di rientro da squalifica, si accomodi in panchina, con Casale favorito su Erlic per far coppia con Beukema al centro della difesa. Martedì è rientrato in gruppo Posch, mercoledì Fabbian e ieri è stata la volta di Erlic, Moro, Skorupski, Urbanski, Iling-Junior, Aebischer, Freuler e Ndoye. Bologna quasi al completo, quindi, con la preparazione della sfida con il Genoa che è entrata nel vivo. Anche perché in gruppo, a pieno regime, è rientrato pure Pobega, carta in più in vista del tour de force che vedrà i rossoblù impegnati in 7 gare nei prossimi 21 giorni e contro Genoa, Aston Villa e Milan nei prossimi 7 giorni.

Le valutazioni sull’undici titolare saranno fatte in giornata. Italiano ha provato pure la soluzione Dallinga più Castro, in un 4-2-3-1 con l’olandese alle spalle dell’argentino, dovrebbe trattarsi di soluzione utile di rincorsa, almeno per ora, con Castro favorito per una maglia da titolare insieme a Orsolini e uno tra Ndoye, Karlsson e Odgaard: dipenderà dalle condizioni dello svizzero. A centrocampo, invece, si giocano una maglia Fabbian e Moro, favoriti su Urbanski, al fianco di Aebischer e Freuler.

m. g.