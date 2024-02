Domenica il lecce. Dall’Ara, già venduti 22mila biglietti

Altro piccolo colpo d’ala della prevendita rossoblù per la sfida col Lecce: ieri sera erano già oltre 22mila i biglietti venduti per la gara che andrà in scena domenica alle 15 al Dall’Ara. Considerata la folta presenza di lavoratori e studenti universitari del Salento sotto le Due Torri, è facile immaginare che da qui a domenica il settore ospiti si riempirà. Il cassiere rossoblù spera però che si riempiano anche gli altri settori dello stadio, considerato che dopo più di vent’anni c’è un Bologna che è tornato a lottare per l’Europa.