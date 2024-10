Ernia per lo svizzero che sarà operato domani. Si ferma anche Lykogiannis, Miranda si scalda per la fascia sinistra. Aebischer sotto i ferri: out almeno un mese. La società riflette sul mercato di gennaio

Non c’è pace in casa Bologna: nuove cattive notizie dal fronte infermeria. Italiano non fa in tempo a ritrovare nelle rotazioni Tommaso Pobega e a gioire per il ritorno in gruppo di Lewis Ferguson che già deve fare i conti con un nuovo problema: Michel Aebischer.

Lo svizzero era rientrato dall’ultima sosta dopo gli impegni con la Svizzera con una tendinopatia dell’adduttore sinistro. Dopo quasi dieci giorni di terapie e nuovi esami, è emersa un’ernia inguinale: il centrocampista sarà sottoposto a intervento chirurgico domani, con tempi di recupero che potrebbero aggirarsi intorno al mese di stop.

Arrivederci a fine novembre, se non oltre: lo svizzero salterà certamente almeno le gare contro Cagliari, Lecce, Monaco, Roma, Lazio, Lille e Venezia.

Ma in base all’evoluzione post operatoria e della ripresa agonistica, si valuterà poi se riuscirà a rientrare tra Monza, Juventus e Benfica. Considerato pure che El Azzouzi difficilmente tornerà a disposizione prima di gennaio, il nuovo stop di un centrocampista porterà il Bologna da qui a gennaio, in base alle evoluzioni, a riflettere sulla necessità di acquistare un mediano nel mercato di riparazione. Ad oggi manca nelle rotazioni un sostituto di Remo Freuler, che non a caso le ha giocate tutte.

Ma prima o poi, fosse anche solo per stanchezza o squalifica, avrà bisogno di rifiatare. Aebischer sarebbe stato uno dei potenziali sostituti e fu utilizzato nella passata stagione in mediana. L’unica altra alternativa, ad oggi, seppur con caratteristiche diverse, è Moro.

Di certo c’è che per giocare con una mediana a due e una seconda punta alle spalle di Castro, come a Genova, manca ora un centrocampista centrale: perché Pobega, come Urbanski e Fabbian, per caratteristiche è più una mezzala. E Ferguson è un tuttocampista che può agire da mezzala o trequartista aggiunto.

Ma i contrattempi non finiscono qui: ieri ha lavorato a parte Lykogiannis, a causa di una contusione. Il terzino sinistro greco è in dubbio in vista della trasferta di Cagliari, match che lo avrebbe visto ex di turno. Miranda scalda i motori e in queste ore Italiano dovrà ripensare centrocampo e rotazioni in vista del prossimo futuro, sapendo di non poter contare su Aebischer e avendo Pobega e Ferguson da reinserire nelle rotazioni.

Ai box restano pure Erlic, che rientrerà dopo la sosta delle nazionali di metà novembre, a causa della lesione muscolare al bicipite femorale sinistro. In vista di Cagliari si va verson una difesa composta da Beukema e Lucumi al centro, Miranda a sinistra e uno tra Posch e Holm a destra. A centrocampo, Freuler, Moro e uno tra Fabbian e Urbanski, con la possibilità di Odgaard che potrebbe andare a ridisegnare il 4-2-3-1 come con il Genoa, alle spalle di Castro, con Ndoye e Orsolini a sostegno.