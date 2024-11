Escluse fratture, solo un vistoso ematoma con taglio. Ndoye, sospiro di sollievo. Recupero in tre settimane

Un mezzo sospiro di sollievo. Mezzo perché quello che ha colpito Ndoye è un infortunio che per almeno tre partite toglierà lo svizzero dalla disponibilità di Italiano. Ma sempre di sospiro di liberazione si tratta, dal momento che gli esami strumentali ieri hanno escluso l’ipotesi di fratture o microfratture evidenziando, come da comunicato ufficiale del club, "un esteso ematoma alla gamba sinistra".

La ferita è già stata suturata domenica notte, al rientro dalla capitale. Adesso Ndoye, informa ancora la nota, "osserverà alcuni giorni di riposo assoluto al termine dei quali inizierà il percorso terapeutico necessario. Tempi di recupero previsti: tre settimane circa".

In pratica Ndoye, oltre a saltare gli impegni di Nations League della Svizzera con Serbia e Spagna, marcherà visita in campionato con Lazio (24 novembre) e Venezia (30 novembre), nonché quello col Lille in Champions (27 novembre).

Prima data utile per un possibile rientro il 3 dicembre col Monza in Coppa Italia al Dall’Ara. Intanto per il Bologna-Venezia del 30 novembre è già stata superata quota 24 mila spettatori.