I nuovi cominciano a carburare. Pobega, una prova di sostanza. Miranda firma un altro assist. Segnali di vita pure da Dallinga

De Silvestri 6 El Shaarawy nel primo tempo fa scena muta, in compenso proprio dalla parte di ‘Lollo’ vengono i pericoli che fino all’intervallo crea la Roma. Però quattro partite da titolare e quattro vittorie: è un amuleto stagionato, ma questo dicono i numeri.

Beukema 6 Nei testa a testa con Dobvyk la sfanga sempre. Però Soulé al 30’ calcia da una porzione di area che assomiglia molto alla sua mattonella. Nella ripresa non impeccabile, ma tiene botta.

Lucumi 6 Lascia a Beukema il lavoro sporco su Dobvyk e qualche volta si sgancia per sostenere la manovra. Nella ripresa si perde Ndycka e ci mette una pezza Skorupski.

Miranda 6 Celik non è un cliente scomodo, tanto che qualche licenza offensiva lo spagnolo se la concede. Nella ripresa soffre molto El Shaarawy spostato a destra ma serve a Karlsson il gol che chiude la partita.

Freuler 6,5 Si appiccica a Pisilli riuscendo a soffocare bene la vitalità del romanista. E’ sempre in controllo della partita.

Pobega 6 Non è quel che si dice un fine dicitore ma il suo spadone in mezzo al campo è utile per tenere a bada i centrocampisti di Juric. Prova di grande sostanza: un segnale di vita dal mercato dell’ultima estate.

Odgaard 6 Più quantità che qualità. Quando veste i panni dell’attaccante va a sbattere contro un muro. Però a sua volta si fa muro diventando il primo difensore quando la Roma riparte palla al piede. Francobolla Koné, che al 30’ gli va via generando la traversa di Soulè. Però che cuore.

Ndoye sv La sua partita dura venti minuti. Lo tradisce la generosità con cui prova a ‘chiudere’ sul secondo palo il diagonale di Orsolini: tibia contro il legno, uscita in barella.

Castro 6,5 Duelli rusticani con Ndycka e il pregio di farsi trovare al posto giusto nel momento giusto quando firma l’1-0. Geniale la palla che Orsolini trasforma nel 2-1.

Karlsson 6,5 Sfrutta bene la chance che gli offre Italiano. Il promo gol in rossoblù è un’iniezione di fiducia.

Posch 6 Più solido di De Silvestri.

Dallinga 6 Si fa annullare un gol per una mano galeotta, ne sbaglia un secondo. Però finalmente si dimostra vivo.

Fabbian sv Utili sportellate.

Casale sv Imbottisce la difesa nel finale.

Italiano 6,5. La sua squadra sfrutta bene le nevrosi giallorosse, terza vittoria di fila in campionato. Scusate se è poco.

Voto squadra 6,5

Massimo Vitali