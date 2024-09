Ieri sono sbarcati al Marconi Iling-Junior e Dominguez: oggi le visite mediche. Caccia al centrale. Difesa, ultima settimana di passione. Attesa per Alexsandro e Niakaté

Sono sbarcati a Bologna Iling Junior (20 anni) e Benjamin Dominguez (20): con loro il pacchetto degli esterni d’attacco è completo. Giornata di visite per l’inglese ex Juventus, arrivato in prestito dall’Aston Villa e per il talento nel giro della nazionale Under 20 argentina, arrivato per 5 milioni più bonus, compresa percentuale sulla futura rivendita dal Gimnasia La Plata. Che l’argentino possa avere bisogno di un periodo di ambientamento è una possibilità: per questo i rossoblù hanno voluto un esterno in più che già conosce il campionato italiano come Iling.

A suggerire la strategia, un’estate che ha già fatto registrare 8 infortuni e il pensiero che europei e Copa America possano comportare strascichi nel corso della stagione. Da qui l’arrivo anche di Pobega, per allungare la rosa ed essere corazzati. Date le 26 partite rimanenti da qui a fine dicembre tra campionato, Champions e Coppa Italia, il Bologna e lo staff tecnico hanno stabilito che sia meglio gestire esclusioni eccellenti in vista della Champions, che rischiare di rimanere corti: ad asciugare la rosa ci si penserà eventualmente a gennaio.

Adesso tutti gli sforzi del tandem Sartori-Di Vaio si concentrano nella caccia al difensore centrale. Era l’obiettivo principale fin da inizio mercato, ma tra obiettivi sfumati (Hummels e Logan Costa), emergenza infortuni, cambi di strategia e budget da rivedere dopo l’investimento per Dominguez, è rimasto la pedina vacante, come accadde un’estate fa per l’attaccante. Se a inizio mercato per il reparto si prospettava un investimento da 15 milioni, ora non si scarta l’idea anche del prestito. E dato che rimangono 5 giorni al termine delle trattative, non si esclude neppure l’idea di attendere cosa accadrà al Lille, mercoledì, e al Braga, giovedì, nella gara di ritorno dell’ultimo turno di qualificazione per Champions ed Europa League: perché Alexsandro (25) e Niakate (25) sono ancora nei pensieri della dirigenza rossoblù, anche se i due club chiedono circa 15 milioni e in caso di qualificazione potrebbero togliere i giocatori dal mercato.

Anche per questo negli ultimi giorni il Bologna è tornato a bussare alle prote dell’Arsenal per chiedere il prestito di Kiwior (24), fuori dalle convocazioni prima e in panchina poi, in questo inizio, pronti a sobbarcarsi l’ingaggio da 2,5 milioni a patto di chiudere l’affare in prestito: c’è però da convincere il giocatore, che tentenna. Altro nomi su cui si lavora sono quelli dell’esperto Chancel Mbemba, classe ‘94, fuori dai programmi di De Zerbi all’Olympique Marsiglia, che sarebbe investimento a basso costo (circa 6 milioni) e e Bruno Amione (22), argentino Santos Laguna, ex Verona.

Marcello Giordano