Il centrocampista dal ritiro della nazionale svizzera. Freuler rassicura tutti:: "Finora pochi punti, invertiamo la rotta»

A Bologna come in nazionale: buone prestazioni, pochi risultati. "E’ ora di invertire la tendenza". Parola di Remo Freuler, sempre più leader tanto nella nazionale elvetica quanto in rossoblù. A Bologna è arrivata anche la fascia da capitano a suggellare il ruolo centrale del centrocampista, in campo e fuori. Sul piano personale, insomma, non potrebbe andare meglio: "Gioco tanto e bene", racconta dal ritiro della nazionale il numero 8.

Se è leader c’è un motivo: l’io viene dopo il noi e allora la soddisfazione lascia il tempo che trova: "Le cose non stanno riuscendo benissimo dal punto di vista dei risultati. Abbiamo disputato anche ottime partite, ma abbiamo preso pochi punti in relazione agli sforzi fatto e a quanto creato e questo non va bene. Ci sono similitudini con quanto sta avvenendo in nazionale, dove non abbiamo ancora preso punti e le prossime gare con Serbia e Danimarca saranno decisive per la classifica della Nations League. Ma con il Bologna dobbiamo migliorare sotto porta, in nazionale invece abbiamo preso troppi gol".

Problemi opposti, stessa storia. Il futuro è alle porte e partite decisive attendono Freuler con la Svizzera e in rossoblù: tanto in campionato con Genoa, Milan, Cagliari e Lecce, quanto in Champions, con Aston Villa, Monaco e Lille. La stagione sta entrando nel vivo e come sempre i margini di errori si riducono: anche perché i rossoblù hanno già lasciato punti per strada con Udinese, Empoli e Parma. Freuler ha sposato il Bologna ed è tra i senatori che sta aiutando maggiormente Italiano, incitando il gruppo a seguire il tecnico per far sì che il nuovo corso arrivi quanto prima a compimento.

Per arrivarci, serve un salto di qualità e Freuler scommette su Ndoye: "Potenzialmente è un crac. Ha forza, è veloce, forte nell’uno contro uno. Ha un difetto davanti alla porta e sta lavorando fortissimo ogni giorno per migliorarsi e sbloccarsi nell’ultimo passaggio e nella conclusione. Ha una voglia pazzesca. Basta poco e diventerà un un top player".

Garantisce Freuler, pronto a mettere la mano sul fuoco sul fatto che in un Bologna a caccia di gol presto arriveranno le reti di Ndoye.

E l’ottimismo del capitano è lo stesso di Stefan Posch, che ha parlato dal ritiro dell’Austria: "In estate sono cambiate molte cose e serve tempo. Ma le prestazioni migliorano di settimana in settimana: ora però è tempo di far seguire a parole e sensazioni i risultati e sono fiducioso".