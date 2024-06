Il mercato s’infiamma: cresce la concorrenza per il centrale del Brest, nel mirino dei rossoblù. Così come su Pavlidis è forte l’interesse del Benfica e della Roma. Anche Marsiglia e Milan su Brassier: Sartori ora ha fretta

Marsiglia e Milan sul centrale francese Lilian Brassier (24 anni), Benfica su Vangelis Pavlidis (25), sul quale ha acceso i riflettori pure la Roma di De Rossi, e pure su Strand Larsen (24) del Celta si sono registrati sondaggi. Aspettando l’ufficialità di Italiano nuovo allenatore, il Bologna vede montare l’interesse attorno a obiettivi di mercato marcati nell’ultimo anno. Ed è ovvio che finora senza allenatore non può attivare contatti per recuperare il terreno, non avendo progetti tecnici certi da proporre. Ma soprattutto serve l’allenatore che comunque avvalli certi investimenti, dovendoci poi lavorare per valorizzarli all’interno del progetto di squadra. Per tutti questi motivi il mercato potrà entrare nel vivo solo dopo l’ufficialità di Italiano, attesa tra oggi e domani. Il Bologna attende ma comunque sonda terreni e tiene vive piste.

Non a caso un emissario rossoblù nel fine settimana è stato in Belgio, per vedere da vicino Carlos Cuesta (25), difensore centrale colombiano del Genk e approfondire il profilo del centrocampista belga Mukau (19) del Mechelen, su cui si sono mossi pure gli scout di Inter e Atalanta. Un centrocampista servirà, e non è da escludere che Italiano possa chiedere uno sforzo per arrivare a uno tra Bonaventura (36) e Gaetano Castrovilli (27), dato che sulla carta, più che un mediano, serve un centrocampista incursore che possa sostituire Ferguson e coprirgli le spalle aspettando il rientro dopo la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio: per quel ruolo piacciono pure Jordan James del Birmingham, Casadei (21) del Chelsea, che offre pure Chalobah (24, difensore centrale), nel tentativo di arrivare a Calafiori, con la Juventus pronta a mettere sul piatto Barrenechea (24) o Miretti (21) per abbassare il prezzo di cartellino del difensore rossoblù. Per ora, però, quest’ultima ipotesi resta nel cassetto, dopo l’approdo di Motta alla Juventus, aspettando che il giocatore sciolga il nodo del futuro, tra proposta di adeguamento e l’eventuale richiesta di cessione.

Servirà probabilmente un terzino sinistro, perché tra Lykogiannis in scadenza ma con opzione di rinnovo annuale, Kristiansen con diritto di riscatto da 15 milioni, la sensazione è che almeno uno partirà. Ci sarà poi da decidere se riscattare Saelemaekers, trattare con il Milan un riscatto al ribasso o lasciarlo rientrare in rossonero. Ma prima di stabilire priorità e progetti, serve un allenatore con cui condividerli.

Marcello Giordano