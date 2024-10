Il numero 7 sostituito nell’intervallo: "L’ammonizione ha inciso». Orso: "Poco concreti. La scintilla arriverà»

Un gol che non arriva nonostante gli sforzi e il bel gioco. Riccardo Orsolini non nasconde la delusione dopo la partita del Villa Park, con il numero 7 dei rossoblù che non si dà pace per la rete che continua a mancare alla squadra dopo l’ennesima partita giocata su ottimi livelli, anche al cospetto di un Aston Villa dotato di maggiori qualità ed esperienza ma non per questo non messo alle strette in alcune situazioni. Proprio quelle situazioni che avrebbero richiesto la zampata decisiva che tuttavia non è arrivata: "Abbiamo provato a mettere in difficoltà gli avversari – racconta l’esterno ascolano – Nel primo tempo ho dovuto fare quasi il quinto in difesa perché la loro fisicità ci ha schiacciato, in particolare il loro terzino che mi ha costretto a ripiegare. Abbiamo peccato un po’ in quello. Poi abbiamo dovuto fare alcuni accorgimenti tattici. Sullo 0-0 se fosse entrata la palla di Dallinga sarebbe potuta cambiare l’inerzia. E’ stata un’altra serata agrodolce, complimenti all’Aston Villa. Sono avversari di livello e sono in grande forma". Orsolini poi è intervenuto anche sul cambio al termine del primo tempo, dopo che il cartellino giallo rimediato nella prima frazione l’aveva già inserito tra i possibili giocatori in odore di sostituzione: "Chiaramente non fa mai piacere uscire dopo il primo tempo, pensandoci meglio però ero ammonito. Ho parlato subito con il mister, mi ha spiegato le motivazioni. Non voglio creare frizioni, non sono quel tipo di giocatore. Il giallo sicuramente era un motivo, se fossi stato espulso avrei saltato la prossima in casa".

Poi un’ulteriore analisi su cosa non ha funzionato nella partita del Villa Park, che ha visto i rossoblù rimanere ancora a secco di gol: "Ci piacerebbe essere un pochino più concreti sotto diversi punti di vista. Sappiamo che i punti, le prestazioni e i risultati arrivano tramite il nostro gioco. Siamo abituati ad avere questa impronta, cerchiamo di focalizzarci su quello che ci chiede il mister e alla lunga i risultati arriveranno. Onestamente non so come mai non arrivi la scintilla. Ci proviamo in tutti i modi, non so quale sia il segreto per arrivare a questo benedetto gol. Ora c’è da recuperare e seguire l’allenatore, vedrete che alla lunga il lavoro che facciamo pagherà".

