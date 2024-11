Il portiere e l’attaccante sottolineano l’importanza di questo successo: "Abbiamo dato tutto». Ravaglia: "Bravi a crederci così». Orso: "Contava soltanto il risultato»

Prova tecnica di decollo effettuata con successo: Orsolini spiega le ali, il Bologna vince la prima gara al Dall’Ara della stagione e la seconda consecutiva in serie A. Sorpresa: continuità fa rima proprio con Riccardo Orsolini, che forse proprio da questo punto di vista aveva il suo tallone d’Achille, vivendo spesso di alti e bassi, di giocate e periodi debordanti intervallati da momenti di difficoltà. Parla di Bologna maturo, Italiano e a quasi 28 anni è tempo di maturità anche per Orsolini, per la prima volta in carriera in serie A trova 3 gol in tre partite consecutive dei rossoblù: gli era capitato nella stagione 2021-22 di segnare contro Torino, Sassuolo e Cagliari e poi tra Sassuolo Cagliari e Verona: nel mezzo, però, sempre una partita saltata per turn over o infortunio. Questa volta, invece, non c’è stop. E fanno 4 in 9 giornate, tutti con avversari diversi: non era mai partito così forte.

Il Bologna si ritrova con il sessantesimo gol in rossoblù del suo numero 7, la sua bandiera, che a gennaio taglierà il traguardo del settimo anno in rossoblù e senza crisi: "Questa vittoria ci voleva proprio", esulta Orso. Vittoria della svolta, che proietta i rossoblù a ridosso dei piani alti nonostante la gara da recuperare con il Milan, secondo clean sheet consecutivo. E soprattutto, finalmente, il Bologna sconfigge i fantasmi del passato, vincendo all’ultimo respiro un match simile a quelli con Udinese, Empoli, Parma e Parma, contro un avversario chiuso: "E’ stata una partita difficile, sapevamo che il Lecce sarebbe venuto qui per chiudersi e ripartire. Sembrava che non riuscissimo a sbloccarla, poi Juan (Miranda ndr) ha messo al centro una gran palla e sono riuscito a metterla dentro. Ci servivano i 3 punti per dare continuità alla vittoria di Cagliari. Anche con un episodio, come quello di oggi. L’importante era decidere la gara". La decide Orso, che pure fatica, con un Gallo che prova a togliergli spazio e ossigeno. Ma il numero 7 non esce mai dalla partita e trova il gol da dedicare a Ferguson: "Prima di entrare in campo, abbiamo detto di dare qualcosa in più anche per Lewis che ci è mancato tanto. E’ un lottatore e speriamo che stia sempre meglio".

Passo avanti importantissimo dei rossoblù e Federico Ravaglia sottolinea un’altra dote fondamentale per arrivare al successo: "Ci abbiamo creduto fino alla fine. Vittoria sofferta, ma per questo ancor più importante: l’abbiamo voluta con tutto noi stessi. Sono tre punti che ci danno entusiasmo e stimolo per continuare su questa strada. Dopo un periodo non facile la continuità è la cosa più importante per dare il segnale che la squadra ha reagito e ha imparato dagli errori". Non solo Ferguson: anche il Bologna è tornato.

Marcello Giordano