Il programma completo. Valles, che festa. Italiano, Morandi e tante partite

Tempo di cerchiare di rosso i giorni sul calendario per i tifosi rossoblù. Il Bologna ha ufficializzato le date dell’estate con gli appuntamenti durante il ritiro di Valles che saranno aperti anche alla partecipazione del popolo di fede bolognese. La squadra salirà in Val Pusteria il 15 luglio, dopo essersi ributta a Casteldebole il 12. Giovedì 17 luglio alle ore 18.00 la prima amichevole al centro sportivo di Valles contro il Gitschberg Jochtal mentre il giorno successivo alle ore 21:00 è in programma serata autografi con una rappresentanza della squadra alla Festa di Rio Pusteria. Sabato 19 luglio invece la squadra parteciperò alla Festa di Rio Pusteria. Domenica 20 seconda amichevole, ore 17.00 sempre a Valles contro la Virtus Verona e al termine del match ancora festa a Rio Pusteria. Martedì 22 luglio in piazza casa culturale a Valles ci sarà la Festa Tirolese e la consueta serata Mister e bambini, con Italiano grande protagonista.

Tra gli eventi più attesi ci sarà senza dubbio il concerto acustico che Gianni Morandi dedicherà ai tifosi, con ingresso gratuito. Appuntamento per giovedì 24 luglio alle 21 ad Halle Maranza, via Aigner 1, con i tagliandi da prenotare su Eventbrite. Prime note alle 21, precedute dalle ore 18.30 dal pre-concerto con i "The Small One" e stand gastronomici. Venerdì 25 luglio poi alle 21 si chiuderà simbolicamente la permanenza Valles, con il saluto della squadra alla tifoseria mentre l’ultima amichevole del ritiro sarà il triangolare del Druso di Bolzano contro Sudtirol e Sassuolo, con calcio d’inizio alle 18 di sabato 26 luglio.

Gianluca Sepe