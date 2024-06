Il programma del ritiro in Val Pusteria dal 22 luglio al 3 agosto: quattro le amichevoli previste. Tanto calcio e lo show di Giacobazzi. Valles si prepara all’esodo rossoblù

Amichevoli (ben quattro), spettacolo col comico di fede rossoblù Giuseppe Giacobazzi, la chiacchierata in piazza tra Vincenzo Italiano e i giovani tifosi, più un cartellone ricchissimo di serata musicali. Sono tanti gli appuntamenti che riempiranno il soggiorno dei rossoblù a Valles, in programma dal 22 luglio al 3 agosto. Un anno fa Valles stupì tutti per la magnifica accoglienza riservata alla squadra e rimase a sua volta stupita dal grande afflusso di tifosi rossoblù in Val Pusteria. Figurarsi cosa potrà accadere nei dodici giorni che il Bologna trascorrerà in Val Pusteria ora che è arrivata anche la qualificazione alla Champions League. Della serie: in Val Pusteria (e nelle valli limitrofe) trovare un posto in hotel è già una chimera. Sold out o quasi, insomma.

Prima di tutto l’aspetto sportivo. I rossoblù in ritiro giocheranno quattro amichevoli: le prime due, con avversari ancora da definire, nell’impianto di Valles (dotato di una tribuna supplementare per allargare la capienza), mercoledì 24 alle 18 e sabato 27 alle 17. La terza amichevole, anche in questo caso con avversario ancora da definire, andrà in scena mercoledì 31 alle 17 a Valles o nella vicina Bressanone, mentre il quarto impegno si consumerà sulla strada del ritorno, sabato 3 agosto alle 17, a Bressanone o a Bolzano, nel più che probabile triangolare che vedrà i rossoblù sfidare il Sudtirol e il Bochum (salva col brivido, a fine maggio, in Bundesliga).

Tra un impegno sul campo e l’altro tanti gli appuntamenti in agenda. Giovedì 25 luglio, alle 21, nella piazza della casa della Cultura di Valles andrà in scena lo spettacolo del comico Giuseppe Giacobazzi. Il giorno dopo (venerdì 26), alle 20,30, nella stessa location, toccherà al neo allenatore Italiano confrontarsi con le domande dei giovani tifosi. Domenica 28 luglio c’è la Festa della Malga, a Malga Fanes, l’incantevole borgo in quota che è uno dei simboli di Valles. Il saluto della squadra a Valles è in programma invece alla fine del ritiro, venerdì 2 agosto alle 20,30. Tutte le serate saranno trasmesse in diretta in esclusiva su Trc, mentre le partite saranno proposte in diretta esclusiva su Nettuno Bologna Uno e in differita su Trc (il giorno stesso, dopo le 21).

m. v.