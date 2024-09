Il trofeo sarà esposto oggi e domani nei locali Sky del centro commerciale Shopville Gran Reno. La Champions sbarca in città

Così bella da poterla sfiorare con lo sguardo. Che non sarà mai come metterla in bacheca: ma certo sapere che dal 18 settembre il Bologna sarà ai nastri di partenza di una competizione che quel trofeo lo assegna è un efficace elisir contro le ansie generate da questo avvio di stagione. La notizia è che da oggi il trofeo della Champions League sarà fisicamente in città, esposto oggi e domani nel negozio Sky del centro commerciale Shopville Gran Reno e a seguire, da giovedì a sabato, nel negozio Sky di via Indipendenza 27/A. Del resto dal 17 settembre 173 delle 189 partite della nuova Champions League saranno trasmesse in esclusiva su Sky e in streaming su Now (cosa che accadrà da qui al 2027): tra queste, tutte le prime sei partite del Bologna nella ‘League Phase’.

Per gli appassionati di selfie rossoblù quello ai punti Sky del Shopville Gran Reno e di via Indipendenza sarà un viaggio da non perdere. Il viaggio dei rossoblù verso Como, dove la squadra sarà di scena sabato alle 15, comincia invece oggi a Casteldebole, quando Vincenzo Italiano alle 15 radunerà i rossoblù ancora orfani di ben undici nazionali. Intanto Lucumi dall’altra parte dell’oceano ha giocato per intero, da titolare, la sfida che la Colombia ha pareggiato per 1-1 sul campo del Perù. Il difensore sarà anche l’ultimo a rientrare giovedì a Casteldebole, insieme a Fabbian impegnato con l’Under 21: a soli due giorni dalla partita del Sinigaglia forse è un doppio indizio di panchina, anche se Italiano potrebbe chiedere al colombiano di fare gli straordinari per non dover stravolgere la difesa.

Il tecnico da oggi valuterà le condizioni di Erlic, Casale e Ndoye, tre che per via dei rispettivi guai muscolari la scorsa settimana hanno lavorato a parte. Vedremo chi dei tre riuscirà a strappare un posto nella lista dei convocati per Como.

m. v.