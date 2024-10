Incomincia ad avvicinarsi la trasferta a Genova: preoccupa la difesa. Lucumi sarà l’ultimo a rientrare. Erlic-Casale in corsa per la maglia

Inizia la settimana che porterà alla trasferta di Genova e aspettando il rientro dei nazionali Vincenzo Italiano ha già un primo nodo da sciogliere: in difesa. Tornerà infatti a disposizione dopo la squalifica scontata con il Parma John Lucumi, ma il centrale colombiano, secondo i programmi del club rossoblù rientrerà in gruppo solamente venerdì, essendo impegnato contro il Cile nella serata tra martedì e mercoledì, con volo di ritorno in programma per giovedì: in pratica Lucumi potrà allenarsi in gruppo quando per i rossoblù sarà già tempo di rifinitura, dal momento che la trasferta di Marassi è in programma sabato alle ore 15. Posch sarà a disposizione già martedì, Fabbian mercoledì, Aebischer, Erlic, Freuler, Iling, Moro, Ndoye, Skorupski e Urbanski giovedì. Ergo se Posch potrà giocarsi una maglia da titolare con Holm, lanciato dal primo minuto per la prima volta contro il Parma, è molto probabile che al centro della difesa Italiano dovrà rinunciare per la seconda gara consecutiva a Lucumi. Non è da escludere che possa ripartire da Erlic, titolare con i ducali in un reparto composto da Holm, Beukema e Lykogiannis. Ma considerato che il croato avrà un solo allenamento a disposizione con il gruppo, a inizio settimana pare possibile, se non probabile, il rilancio dal primo minuto di Nicolò Casale, il centrale arrivato alle ultime curve del mercato, dopo la cessione di Riccardo Calafiori. Fin qui, per l’ex Lazio, due gare da titolare con Como e Monza e due subentri con Atalanta e Liverpool e diversi problemi fisici legati a una cicatrice muscolare al polpaccio, eredità dell’esperienza in biancoceleste.

La sosta e il lavoro in gruppo di quest’ultimo periodo, compresa l’amichevole con il Lentigione, è stata occasione per Italiano per curarne la condizione e l’intesa di reparto, discorso utile pure per Miranda. Perché da qui alla sosta di novembre i rossoblù giocheranno ogni tre giorni senza possibilità di allenarsi e il tecnico dovrà ricorrere a tutte le varie risorse della rosa, iniziando ad attingere con maggiore continuità anche ai volti nuovi del mercato dai quali fino a qui i rossoblù hanno avuto poco in termini di minuti, contributo e rendimento. Casale è tra quei giocatori che hanno esperienza d’Europa e di cosa significhi giocare ogni tre giorni: naturale che pure da lui ci si attenda un passo avanti, a partire da Genova, dove il numero 15 potrebbe avere una nuova chance per rilanciarsi insieme al Bologna.