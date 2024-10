La gioia del presidente dell’aia aureliano. Venezia-Udinese, un bolognese al gran debutto. Bitonti uno degli assistenti dell’arbitro Massa

Venezia-Udinese, oggi alle 18,30 al Penzo, vedrà un pezzo di squadra arbitrale bolognese in campo. Merito di Paolo Bitonti, il trentaseienne designato come assistente dell’arbitro Massa nel derby del Triveneto. Non accadeva da due anni che la sezione Aia di Bologna schierasse un assistente in serie A. Fa festa Antonio Aureliano, il presidente di sezione che si è nuovamente candidato al ruolo di numero uno locale nell’elezione che si terrà l’11 novembre. Bitonti è diventato arbitro nel 2008, quando dalla sua Catanzaro si è trasferito sotto le Due Torri per iscriversi alla facoltà di Economia e Commercio. Da lì è cominciato il suo percorso di fischietto, che lo ha portato dal 2017 al 2022 ad arbitrare in C. Dopo l’uscita dall’organico la nuova vita da assistente. E adesso, dopo 19 gettoni in B e 3 in Coppa Italia, ecco il debutto in A.

m. v.