L’allenatore belga lanciò Zirkzee all’Anderlecht, ora è il nuovo tecnico dei bavaresi che vantano un diritto di recompra sull’olandese. Kompany-Bayern ufficiale: Joshua primo regalo?

Il Bayern Monaco ha spiazzato tutti: ufficializzando, come erede di Tuchel in panchina l’ex difensore di City e Anderlcht Vincent Kompany, fresco di retrocessione in Premier con il Burnley. Se abbia spiazzato pure Joshua Zirkzee, lo si scoprirà a breve. Su Zirkzee si muovono concretamente in queste ore il Milan, alla caccia di un sostituto di Giroud, e l’Arsenal, che intende cedere Gabriel Jesus e liberarsi dei 15 milioni netti di ingaggio del brasiliano. Ma Kompany è l’allenatore che ha lanciato con continuità Zirkzee, che all’Anderlecht, sotto la sua guida, giocando da seconda punta in un attacco a due, segnò la bellezza di 18 reti con l’aggiunta di 13 assist. Da lì, la scelta del Bologna di puntare su di lui. Ma pure una prima stagione che, tra cambio di guida tecnica e sistema, portò Zirkzee a nutrire qualche dubbio sul futuro: "Sono in contatto con lo staff di Kompany: mi dovesse chiamare ci penserei", fu l’uscita alla vigilia del ritiro della scorsa estate di Zirkzee, che poi con l’addio di Arnautovic si è preso il Bologna, ma che per Kompany avrebbe potuto meditare un futuro diverso. A fine stagione, Zirkzee non pareva orientato a un ritorno nei bavaresi.

Con Kompany tutto potrebbe cambiare: anche perché il Bayern è il club che vanta un diritto di recompra da 40 milioni sul giocatore. Dopo la scelta del nuovo allenatore, il Bologna ha nell’incontro con l’entourage del suo numero 9 una delle priorità per capirne le intenzioni. Perché su Zirkzee pende una clausola da 40 milioni a fronte della quale sarà libero di decidere se accettare o meno la corte delle pretendenti. Dei 40 milioni, il Bologna ne incasserebbe 24, dovendo dare il 40 per cento della rivendita al Bayern: qualora Zirkzee volesse partire, i bavaresi per il club rossoblù sarebbero la scelta più conveniente.

Non per l’agente dell’olandese, che in caso di pagamento della clausola, visto che Zirkzee è valutato tra i 60 e i 70 milioni, chiede dai 10 ai 15 milioni di commissioni, fattore che sta facendo riflettere Milan e Arsenal, ma pure Juventus, Inter e Napoli, che lo avevano messo nel mirino insieme ad Aston Villa e Newcastle. Il Bologna spererebbe di tenersi stretto Zirkzee per il primo anno in Champions, con Orsolini che ha fatto una chiamata al compagno per convincerlo a rimanere: anche perché Pavlidis (25 anni) dell’Az Alkmaar e Strand Larsen (24) del Celta Vigo sono valutati al pronti via del mercato tra i 20 e i 30 milioni di euro. Dopo la scelta del nuovo allenatore, arriverà il verdetto.

Marcello Giordano