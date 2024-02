Le ultime da Casteldebole: l’esterno polacco potrebbe giocare la quinta partita di fila da titolare. Rientra Orso, Urbanski in ascesa

Largo alle sorprese. O, ancora meglio: fiducia confermata alla gioventù. Già perché ciò che emerge dall’antivigilia di Casteldebole è che chi potrebbe viaggiare verso la quinta di fila da titolare è Kacper Urbanski (foto). Il polacco classe 2004 potrebbe infatti essere confermato sulla sinistra, quella più calpestata dal Milan nella gara di una settimana fa. Ma conta l’atteggiamento e il lavoro settimanale, e Motta lo sa bene: "Tanti calciatori hanno la forza di giocare bene in diversi ruoli, Urbanski e Fabbian sono tra questi. Io non mi invento niente, tutte le scelte che faccio nascono dal livello profuso in allenamento. Ecco perché loro due hanno giocato a San Siro". E a Motta, quando si pronuncia il nome di Urbanski, un sorrisino scappa: pensare che in estate il polacco era addirittura svincolato, dopo la fine del contratto che lo legava ai rossoblù. Ora, invece, viaggia verso l’ennesima titolarità, non senza qualche sorpresa: su quella fascia ci sono anche Saelemaekers (tra i più deludenti a San Siro) e Karlsson, ancora in cerca della forma migliore. Ecco perché Thiago potrebbe ancora una volta scommettere sul numero 82, nato trequartista, specializzatosi centrocampista difensivo e riscoperto esterno d’attacco da Motta. Tanto clamore aveva fatto anche l’assenza di Orsolini a San Siro, sacrificato sull’altare dell’equilibrio per contenere le sfuriate di Theo e Leao, con Fabbian che ne prese il suo posto.

Al Dall’Ara, domani sera, potrebbe però tornare dall’inizio il classe 1997, che quando vede i neroverdi si illumina: quattro reti fin qui segnate, ma solo una di queste (momentaneo 1 a 0 del dicembre 2021) vide poi i rossoblù vincere la gara. Trend da invertire. Tornando ad un probabile undici per la sfida di domani sera – con ancora la rifinitura da effettuare – i punti fermi rimangono i soliti: Zirkzee riferimento offensivo (con Odgaard già in campo e testato da punta), Ferguson nei panni dell’incursore, con Freuler e Aebischer a comporre il centrocampo. In difesa qualche dubbio in più: torna Posch dalla squalifica, Lucumi e Lykogiannis insidiano i fedelissimi di Thiago Kristiansen e Calafiori, con Beukema centrale di destra della difesa a quattro.

Giacomo Guizzardi