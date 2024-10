L’ultima creazione Macron: nel colletto i 100 anni dal primo scudetto. Colori fusi ispirati all’arte moderna. Ecco svelata la nuova terza maglia

Dopo il "total black" per la divisa speciale delle serate di Champions League, il Bologna torna a un più classico rossoblù per il terzo kit stagionale da gara. Classico si fa per dire visto che il motivo ideato da Macron per le maglie e i calzoncini che i ragazzi di Vincenzo Italiano indosseranno in occasione di alcuni match di questa stagione non è così convenzionale: si tratta infatti di un motivo ispirato all’arte moderna in cui i due colori simbolo del club si fondono in maniera mai vista prima, rendendo molto distintiva questa divisa. Il terzo atto, in linea con il tema teatrale scelto per i kit di quest’annata adotta una grafica che sul fronte ha il rosso ed il blu che quasi con uno stile topografico si intrecciano tra di loro, così come sulle maniche, mentre sulla schiena è il blu a tinta unita a predominare.

Sul colletto interno sono riportate in oro le due cifre 1925-2025 tra le quali trova spazio la coppa dello scudetto e la cifra 100 per celebrare il centesimo anniversario del primo campionato vinto dal Bologna. Sempre nel retrocollo il logo Macron e la scritta ‘Designed in Bologna’, come su tutte le divise realizzate dallo sponsor tecnico della squadra di Joey Saputo. Qui poi c’è anche la scritta "We Are One", diventata il motto della squadra da alcuni anni a questa parte. Sul cuore, frontalmente, ci sono poi l’acronimo BFC e la data 1909 di colore bianco in stampa siliconata. Nella parte posteriore della maglietta, in basso è stato inserito un tape elastico interno personalizzato da una scritta in rosso ripetuta con le due date 1925-2025, inframezzate dalla coppa scudetto. Completano il kit i pantaloncini in blu navy con bande rosse diagonali sui fianchi e sul bordo coscia posteriore e i calzettoni che sono sempre blu navy con due righe orizzontali rosse sul polpaccio. Un anno fa, era stata presentata la terza maglia con effetto optical che fu molto apprezzata. Quest’anno un’altra nuova originale proposta: ai tifosi, come sempre, il giudizio finale.

Gianluca Sepe