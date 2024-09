Mercato, il talento argentino rientrerà in patria per le pratiche di rito. Caccia al centrale: la Lazio potrebbe aprire al prestito del 26enne cercato già un mese fa. Dominguez, firma e maglia 30. In difesa rispunta Casale

Ufficializzato l’acquisto di Dominguez (maglia numero 30), che rientrerà in Argentina per le pratiche relative al visto e al permesso di lavoro, al Bologna manca l’acquisto del centrale per chiudere il mercato. Torna d’attualità per la difesa una pista seguita un mese fa, che pareva archiviata: si tenta lo scatto per arrivare a Nicolò Casale (26 anni). Nel corso dell’ultimo sondaggio, Lotito aveva fissato il prezzo tra i 15 e i 20 milioni e la dirigenza rossoblù ritenne il prezzo eccessivo, impegnata all’epoca nella rincorsa a Guessan, Hummels e Logan Costa. Nelle ultime ore qualcosa è cambiato: la Lazio ha dato apertura a trattare il prestito con diritto, qualora dovesse reperire il sostituto: e ci sono contatti in corso con il Marsiglia per Gigot. Insomma, il tempo è poco ma Casale può riaprirsi e rappresentare il colpo last minute per la difesa.

Non è l’unica opzione: il Bologna ha presentato un’offerta anche per Martin Vitik (21) dello Sparta Praga, che piace anche al Torino: ma lo Sparta vuole cederlo a titolo definitivo per una cifra non inferiore ai 15 milioni. E’ stato proposto anche Mbemba (31), in uscita dal Marsiglia, ma gli 8 milioni richiesti per un calciatore in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno sono ritenuti eccessivi. Il Bologna gioca su più tavoli. Per ora, la maggior parte delle controparti insiste nel chiedere operazioni a titolo definitivo: è il caso del Montpellier per Becir Omeragic (22), già seguito un anno fa e che preferì la Francia, e del Trabzonspor per Batusta Mendy (24), calciatore francese la cui valutazione si aggira intorno ai 10 milioni. Becir Omeragic (22), già seguito un’estate fa, quando il giocatore, tra rossoblù, Torino e Salernitana, preferì la Francia.

Insomma, il Bologna si muove su più tavoli, compreso quello della Turchia: perché dall’ambiente Trabzonspor, fanno sapere che ci sarebbe un’offerta di prestito con diritto di riscatto pure per Batista Mendy (24), calciatore francese la cui valutazione si aggira intorno ai 10 milioni. Per Alexsandro (25) e Niakatè (25), Lille e Braga ne chiedono circa 15 e resta da capire se tra oggi e domani, andate in archivio le ultime di gare di qualificazione a Champions ed Europa League, ci saranno nuovi contatti. Nell’attesa, il Bologna per Casale fa sul serio, tanto è vero che l’agente del difensore ex Verona, Giuffredi, è stato segnalato ieri a Roma per approfondire i possibili contorni dell’affare. Una cosa è certa: il difensore percepisce un milione netto all’anno fino al 2027, ergo rientra nei parametri salariali rossoblù e in virtù di un contratto fino al 2027 ci sono i margini per impostare un prestito con diritto o obbligo a determinate condizioni: il Bologna e l’entourage del calciatore sono al lavoro per convincere Lotito, che comunque non ritiene il giocatore incedibile.

Marcello Giordano