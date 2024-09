Oggi i verdetti degli esami: il difensore rischia di stare un mese fuori, l’esterno 2-3 settimane. Ufficializzato l’ex Juve: sabato può giocare. Erlic-Ndoye, stop lunghi. Iling-Junior scalpita

Verdetto rinviato. Sensazioni confermate, però. Per Martin Erlic e Dan Ndoye si prospettano stop all’orizzonte. Sono attesi oggi i verdetti relativi a i giocatori costretti a lasciare entrambi il Maradona entrambi per problemi al flessore della coscia destra. E se per quel che riguarda lo svizzero, il timore è che possa essere atteso da uno stop da 2-3 settimane, per quel che riguarda Erlic le sensazioni è che si parli di un mese di stop: morale, se un anno fa fu fallito l’innesto del vice Zirkzee, nelle ultime ore del mercato non potrà non arrivare il difensore centrale, peraltro obiettivo di mercato della prima ora, vista la consapevolezza che Calafiori sarebbe partito. Entrambi i giocatori hanno accusato un problema allo stesso muscolo, dettaglio che conferma la delicatezza dei carichi di lavoro in vista di una stagione che segue un’estate che ha visto molti rossoblù impegnati tra Europei, Copa America e Olimpiadi. Anche da qui, è dipesa la linea dettata dall’ad Fenucci al responsabile dell’area tecnica Sartori e al diesse Di Vaio di allungare la rosa con gli arrivi di Pobega, Iling e Dominguez: quest’ultimo rientrerà in Argentina nelle prossime ore, terminate le visite mediche, per le pratiche del visto.

Sabato, però, alle 18.30 ci sarà l’Empoli al Dall’Ara: gara da vincere a tutti i costi per evitare i contorni della crisi di inizio stagione. Ma senza Erlic e Ndoye. Con Lucumi chiamato a stringere i denti dopo un in inizio di campionato condizionato dal guaio muscolare accusato in Copa America con la Colombia e pure senza Ndoye. Con Cambiaghi ai box per i prossimi sei mesi dopo l’operazione al ginocchio, Italiano potrebbe rilanciare quel Karlsson: l’alternativa è l’ultimo arrivato Iling Junior - ufficializzato ieri, prestito oneroso da 500mila con il Bologna che paga l’ingaggio da 1,5 milioni - dal momento che tanto Orsolini quanto Odgaard sono esterni di piede mancino che amano partire dalla fascia destra, senza dimenticare che il danese è attaccante duttile che può giocare dietro le punte o davanti: ma che mai è stato schierato a sinistra. Sabato, senza Ndoye, potrebbe avere l’occasione del rilancio Karlsson: lo svedese arrivato un anno fa per 10 milioni più il 50 per cento sulla futura rivendita, per il quale parte della curva si schierò contro Thiago, chiedendone l’impiego. Ma pure Italiano, alla vigilia della trasferta di Napoli, ha lanciato un messaggio allo svedese: "Deve credere di più nelle proprie qualità". Morale, deve cambiar passo, perchè quanto mostrato fin qui non basta e rischia di pagar dazio con l’esclusione dalla lista Champions. A proposito: giovedì ci sarà il sorteggio e a Montecarlo il Bologna sarà rappresentato dal patron Saputo, dal figlio Luca e dall’ad Fenucci.

Marcello Giordano