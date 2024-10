Pamela, che il 25 ottobre si giocherà il titolo europeo dei pesi leggeri, ha fatto visita al Bologna Women. Malvina, una carica a tinte rossoblù

Una campionessa tra le campionesse. Pamela Malvina Noutcho Sawa ha incontrato le ragazze del Bologna Women, con le calciatrici e la pugile che hanno avuto modo di chiacchierare e raccontarsi le reciproche esperienze sportive. Sorrisi e qualche scatto di gruppo, con la campionessa europea EBU Silver che ha anche posato con la guardia alta e la maglia rossoblù indosso, oltre che insieme al gruppo allenato da Matteo Pachera. L’atleta della Bolognina Boxe è in un’intensa fase di allenamenti e il prossimo 25 ottobre salirà nuovamente sul ring del PalaDozza per sfidare Nina Pavlovic per la cintura europea dei pesi leggeri, ad oggi vacante. Per lei si tratterà dell’ottavo match da pro, con il suo record che per ora la vede imbattuta.

Le rossoblù invece hanno iniziato alla grande la stagione, con 4 vittorie e un pareggio nelle prime 5 giornate della Serie B femminile, con il prossimo impegno che vedrà il Bologna Women giocare in casa contro il Parma, domenica 13 ottobre alle 15. La prossima settimana poi le ragazze di Pachera incontreranno i tifosi, con la prima squadra femminile che martedì 15 ottobre dalle 18.30 sarà a disposizione dei sostenitori presso il Bologna Store di via D’Azeglio 1/E.

Gianluca Sepe