Aebischer, adesso c’è l’accordo sul contratto. Lo svizzero si lega a Casteldebole fino al 2028

Michel Aebischer come Lewis Ferguson: a un passo dal rinnovo del contratto. Notizie dall’infermeria: il centrocampista svizzero ha raggiunto un accordo di massima per il rinnovo del contratto in scadenza al 30 giugno 2026.

La discussione era iniziata già prima dell’estate, dato l’arco temporale e a maggior ragione dopo la conquista della Champions e un Europeo che aveva visto Aebischer tra i protagonisti della Svizzera.

La stagione è iniziata con un infortunio al primo giorno di allenamento ed è proseguita con l’operazione per un’ernia inguinale, che lo terrà fuori fino a metà dicembre, se non fino a fine anno.

Ma la voglia delle parti di dare continuità al rapporto c’era, c’è e ha trovato la fumata bianca. Stando alle indiscrezioni che arrivano dalla svizzera, accordo di massima raggiunto per un prolungamento fino al 2028 e non è escluso che possa esserci opzione fino al 2029. Oltre al prolungamento, Aebischer potrà godere di un adeguamento di contratto e passerà dagli attuali 450mila euro a stagione a circa un milione, bonus inclusi.

Oggetto misterioso nella gestione Mihajlovic, Aebischer è diventato l’equilibratore rossoblù e giocatore tuttofare nel primo Bologna di Thiago Motta: esterno, falso nove, mediano, mezzala. Così si è conquistato un posto in pianta stabile in nazionale, insieme con Freuler e Ndoye. Titolarissimo anche nel nuovo Bologna di Italiano, è stato fermato da un infortunio patito nel corso dell’ultima sosta con la Svizzera.

Il Bologna lo aspetta e la fiducia in lui è testimoniata dal rinnovo, che attende solo l’ufficialità.

Per lui come per Lewis Ferguson, che ha un contratto fino al 2028, da 500mila euro a stagione: pochi per uno che è stato il capitano in campo del Bologna che ha conquistato la Champions. La trattativa è iniziata dopo il suo infortunio al ginocchio. Ferguson è tornato e rinnovo con adeguamento sono vicini: nel suo caso, sarà adeguamento a un milione più bonus, con opzione fino al 2029.

Se ci sarà clausola rescissoria e a che cifra (in estate sarebbero state pronte offerte da 30-35 milioni per lui) sarà da vedere, ma al momento a Casteldebole lo escludono, mentre dalla Scozia qualche indiscrezione al riguardo è circolata, che riguarderebbe però solo offerte dalla Premier.

Si vedrà, una volta che arriverà l’ufficialità. Ma per Ferguson come per Aebischer i tempi sono maturi: il Bologna è tornato e loro sono pronti al rinnovo con un Bologna che lotti in pianta stabile per l’Europa, anche senza Thiago Motta.

Marcello Giordano