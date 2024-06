Prime mosse: Sartori e Di Vaio lavorano aspettando di avere il nuovo allenatore. Si muove anche il mercato: sondaggi per Cuesta. Fari puntati su Pavlidis, tanti club su Tessmann

Ora il Bologna ha fretta. ‘Prima il tecnico e poi il mercato’, è la linea dettata dal club data la volontà di discutere con il successore di Motta i potenziali rinforzi, al netto del fatto che l’ultima parola spetterà comunque alla dirigenza rossoblù. Il problema è che su diversi obiettivi di mercato è iniziato il valzer. E allora il Bologna ha la necessità di chiudere in fretta la partita per buttarsi nella mischia. Che Zirkzee possa essere in partenza è un dato di fatto. Può tornare al Bayern, che ha il diritto di recompra, piace a Milan, Juventus e Arsenal, che pagando la clausola rescissoria e un lauto compenso da 10-15 milioni all’agente potrebbero acquistarlo: prima però ci sarà un confronto con il Bologna una volta che sarà certo il nuovo allenatore. La possibilità che l’olandese parta c’è e neppure piccola.

Il problema è che nell’attesa del nuovo tecnico rossoblù il Benfica si è mosso su Vangelis Pavlidis (25 anni), la punta greca in forza all’Az Alkmaar (33 gol in 46 presenze stagionali) e su Strand Larsen (14) del Celta Vigo si è registrato il sondaggio del Napoli. Il problema è pure che sul centrocampista americano Tanner Tessmann (22) del Venezia si muovono Parma e Torino, dove potrebbe approdare il tecnico lagunare Vanoli dopo la promozione, senza contare che il Venezia intende discutere un rinnovo con adeguamento del contratto in scadenza nel 2025.

C’è altro. Riccardo Calafiori discuterà il proprio futuro dopo l’Europeo, ma che la Juventus di Motta, aspettando l’ufficialità dell’approdo dell’ex tecnico rossoblù sulla panchina bianconera, si stia muovendo per apparecchiare la tavola con l’entourage del giocatore non c’è dubbio. Infatti un osservatore del Bologna è stato in belgio nelle ultime ore, per osservare la sfida tra Genk e Gent, in Belgio. Possibile obiettivo di mercato, Carlos Cuesta (25) del Genk, prezzo di mercato tra i 7 e i 10 milioni di euro. Il Bologna lo segue fin dall’estate scorsa e avrà comunque bisogno di un centrale con l’imminente addio di Soumaoro, in scadenza a giugno. Ancor di più visto che Calafiori sarà nodo di mercato estivo. Ma se c’è fretta di chiudere il tecnico è pure perché entro due settimane scadrà la clausola di rinnovo di Lykogiannis e ci sono decisioni da prendere circa i riscatti dai prestiti di Saelemaekers e Kristiansen, quest’ultiumo complesso: ergo, almeno un terzino sinistro dovrà arrivare, con Doig del Sassuolo e Bakker dell’Atalanta, Tiknizyan della Lokomotiv e Gosens dell’Union Berlino. E dovrà arrivare anche un centrocampista: oltre a Tessmann, battute le piste che portano a Brescianini, Castrovilli, Thorsverdt, Casadei e James. Tutti obiettivi su cui c’è concorrenza: urge un tecnico per stabilire priorità e tempistiche.

Marcello Giordano