QUARTO RISULTATO UTILE DI FILA. La Primavera resiste all’assedio della Juve. In dieci un 2-2 che pesa

JUVENTUS: Vinarcik; Verde (79’ Scienza), Martinez, Gil Puche; Pagnucco (79’ Ventre), Crapisto, Ngana (85’ Vacca), Boufandar, Nisci; Lopez, Di Biase (71’ Pugno).?A disposizione: Zelezny, Ripani, Montero, Finocchiaro, Florea, Bassino, Keutgen.All.: Magnanelli.

BOLOGNA: Happonen; Puukko, Jaber, Markovic, Baroncioni; Labedzki, Lai, Tirelli (46’ Gattor); 32 Byar; Tordiglione (59’ De Luca), Ravaglioli (71’ Mangiameli).?A disposizione: Pessina, Nesi, Tonin, Velilles, Mazzetti, Oliviero, Dimitrisin.All.: Rivalta

Arbitro: Lovison di Padova.

Reti: 7’ Ravaglioli (B), 24’ Tordiglione (B), 37’ Di Biase (J), 39’ rig. Pagnucco

Note: ammoniti Verde, Scienza. Espulso al 55’ Gattor (B)

Quarto risultato utile consecutivo tra Youth League e Campionato per la Primavera di Claudio Rivalta che impatta 2-2 contro i pari età della Juventus, resistendo all’assedio dei baby bianconeri nella seconda frazione dopo essere rimasta in dieci uomini a causa dell’espulsione di Gattor al 55’. L’esito finale del match è già deciso nel primo tempo con Ravaglioli che porta in vantaggio i rossoblù già al 7’, con la rete di Tordiglione al 24’ a legittimare ulteriormente la supremazia della squadra di Rivalta. Al 27’ però c’è la reazione della Juventus, con Di Biase lesto a ribadire in rete una respinta corta di Happonen. Prima di andare negli spogliatoi c’è il pareggio dei bianconeri con Pagnucco che sigla su rigore il 2-2 che sarà anche il risultato finale. C’è tempo poi per altre due occasioni, una per parte: prima Byar che con un’azione personale impensierisce la difesa bianconera, salvo poi scaricare in porta un destro troppo centrale facile preda di Vinarcik e poi Di Biase, ancora pericoloso ma questa volta neutralizzato in modo efficiente da Happonen. Rivalta cambia subito a centrocampo, inserendo Gattor per Tirelli ma è proprio il baby rossoblù a vedersi sventolare subito il cartellino rosso dopo un intervento volto a fermare una chiara occasione da gol dopo un errore in fase di impostazione. I baby rossoblù rimangono così in dieci uomini difendendosi in modo ordinato, nonostante la pressione della Juventus e raccolgono così un prezioso punto che li porta a 18 in classifica. La squadra tornerà in campo sabato 23 alle 15 a Crespellano col Sassuolo.

Gianluca Sepe