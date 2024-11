Tarlazzi, De Ceglie, Trevisani e Cimatti. Passerella di stelle ai premi Coni

Sarà il salone monumentale di Palazzo Gotico, a Piacenza, a ospitare la cerimonia che il Coni Emilia-Romagna dedica agli atleti che, nel 2022, hanno ottenuto grandi risultati tra campionati mondiali, europei e italiani. In totale 172 i premiati, molti dei quali espressi dalle Due Torri.

Le medaglie d’oro: Sofia Cimatti, Giulia Gasparri e Mattia Spoto (beach tennis), Davide De Ceglie e Angela Trevisani (nuoto pinnato), Anthony Giacomini (Fipsas), Martina Santandrea (ginnastica ritmica), e Rebecca Tarlazzi (nella foto, pattinaggio a rotelle).

Gli argenti: Roul Allegranti, Caterina Artoni, Alessandro Liberatore, Giada Luppi e Micol Mills (pattinaggio a rotelle), Iuana Bassi e Federico Musolesi (tiro con l’arco), Niccolò Galli e Silvia Zanardi (ciclismo), Marco Genovesi (pesca), Marcello Lambertini e Alessio Tenani (orienteering), e le gemelle Lea e Chiara Morano (bocce).

Stella d’argento alla memoria a Olga Cicognani, la ‘mamma’ della biblioteca del Coni, la più fornita e preziosa in Italia. E ancora Guido Martinelli. Stella di bronzo a Primo Degli Antoni, Marco Brugnoli, Edis Masetti, Tiziana Fava, Alessandro Sernesi, Arturo Filippini e Piero Trentini. Palma di bronzo a Davide Degli Esposti, Francesco Carboni e Stefano Tamburini.

Riconoscimenti per le società: dall’Acquadela di Giorgio Rizzoli (stella d’oro), all’atletica Castenaso (stella d’argento), per proseguire poi con gli Arcieri di Re Bertoldo di San Giovanni in Persiceto e Polisportiva Spring, sezione pattinaggio (stella di bronzo).

"La consegna delle medaglie al valore atletico rappresenta un piccolo, ma sentito grazie da parte di tutto il movimento sportivo – dice il presidente del Coni regionale Andrea Dondi – agli atleti e atlete che con la loro passione e dedizione portano in alto a livello sportivo il nome della nostra regione. Al riconoscimento materiale, vorrei unire il mio personale e, sono certo universale, grazie da parte di tutta l’Emilia-Romagna".

