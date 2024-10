Bologna, svelata la terza maglia: un inno all’arte moderna

Bologna, 24 ottobre 2024 – Il terzo atto per la stagione 2024/2024 del Bologna è un inno all’arte moderna. La società rossoblù ha infatti presentato il terzo kit da gioco, con un design che utilizza l’unione del rosso e del blu, che si mescolano in un motivo molto particolare e differente dalle soluzioni proposte in precedenza da Macron.

La Third è realizzata in tessuto Eco Exalock, un materiale Eco Fabric ricavato dal riciclo di poliestere e caratterizzato da una fine trama jacquard esagonale all-over.

Dietro il collo compare la scritta 1925-2025 in oro, con al centro la coppa dello scudetto per omaggiare il centenario dalla vittoria del titolo, cui si aggiunge anche la scritta ‘Designed in Bologna’ e il logo Macron.

Sull’esterno invece il lettering We Are One mentre sul pezzo in materiale siliconato l’acronimo BFC e la data 1909.

Sul fondo maglia posteriore è inserito un tape elastico interno personalizzato da una scritta in rosso ripetuta con le due date 1925-2025, inframezzate dalla coppa scudetto.

I pantaloncini sono blu navy con bande rosse diagonali sui fianchi e sul bordo coscia posteriore. I calzettoni sono infine blu navy con due righe orizzontali rosse sul polpaccio e, frontalmente, l’acronimo BFC e la data 1909, entrambi in bianco.