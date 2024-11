Un Bologna con il mal di gol. Castro lotta, ma tira troppo poco. Iling-Junior finisce presto la benzina. Dallinga entra: nessuno se ne accorge

Skorupski 7 Nel primo tempo con le sue parate tiene in partita i rossoblù. Singo vola più alto di tutti e lo beffa, ma il Var giustamente coglie una ‘sbracciata’ fallosa del difensore e l’arbitro annulla. Zero colpe sul gol di Kehrer.

Posch 6 Il suo dirimpettaio cambia di continuo e il nazionale austriaco fatica a prendere le misure alla partita. Però non ne esce mai con stoica resilienza.

Beukema 5,5 Embolo è un moto perpetuo che nel primo tempo disorienta tutto il reparto. Ritrova sicurezza nella ripresa, ma non è esente da colpe sul gol di Kehrer: l’area rossoblù è un flipper, ma la palla spiove dalle sue parti.

Lucumi 6 Fino all’intervallo soffre anche lui le pene dell’inferno per arginare la fisicità degli attaccanti mobili di Hutter. Nella ripresa torna ‘The Wall’, prima della resa finale.

Miranda 6 Akliouche lo manda fuori giri, ma è dal suo piede al 9’ che nasce il primo pericolo portato verso la porta di Majecki. E’ sempre sufficientemente vivo, anche se gli fa difetto la precisione dei suggerimenti.

Freuler 6 Prova a tener botta contro la fisicità straripante degli avversari. Il mestiere lo aiuta, anche dove non arriva la gamba.

Iling-Junior 6 Prima da titolare in stagione. Al 40’ si fa notare per una bella girata sottoporta (Majecki c’è). La ripresa è garibaldina, ma finisce presto la benzina.

Ndoye 5,5 Spesso gli tocca fare il terzino su Vanderson, che in realtà è il terzino del Monaco. Un paio di velenose ripartenze, ma zero conclusioni, il che è una colpa per chi fa l’attaccante.

Castro 5,5 Lotta contro i mulini a vento e quando ha un pallone lo spedisce in porta: peccato per l’offside di Ndoye che gli strozza la gioia in gola. Ma è l’unico acuto di ‘nove’ che non punge.

Pobega 5,5 Porta fisicità al reparto, il piede è quel che è.

Orsolini 5,5 Lui invece non porta granché dopo un inizio che prometteva di più.

Dallinga 5 Di nuovo impalpabile: ma non è più una notizia.

Ferguson sv

Odgaard sv

Allenatore Italiano 5,5 Affronta il Monaco con le armi che ha: ma il cuore non basta. Nel primo tempo non c’è partita, nella ripresa invece sì: purtroppo il suo Bologna non contempla la fase offensiva. Quarta gara in Champions senza gol: è un record alla rovescia, ma perché la squadra non è al livello di questa competizione.

Voto squadra 5,5

Massimo Vitali