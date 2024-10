Un’altra notte da incompiuta. Orsolini ci prova, ma non riesce. Urbanski è troppo leggero. Errore fatale anche per Lucumi

Skorupski 6,5 Nel primo ribatte con ottimi riflessi le conclusioni di Duran (21’), McGinn (23’) e Rogers (46’). Al 55’ è troppo passivo sulla punizione velenosa di McGinn che vale l’1-0 per i Villans. Ma è incolpevole sul bis di Duran e nel finale compie altri due interventi prodigiosi.

Posch 5,5 Dalla sua parte troppe incursioni, anche perché Orsolini lo aiuta il giusto. Al 49’ Lykogiannis gli scodella un pallone invitante ma solo soletto non trova la porta.

Lucumi 5,5 Sembra che abbia un radar che lo porta a intercettare tutti i pericoli che l’Aston Villa porta nell’area rossoblù. Monumentale fino al 64’, quando Duran gli ruba l’attimo e lo beffa segnando il 2-0. Peccato, perchè l’unica macchia: ma è una macchia che pesa.

Lykogiannis 6 L’esperienza lo porta a leggere in anticipo i movimenti del dirimpettaio. Si distrae al 22’ quando Bailey gli sfugge ma spara a salve. Gomito alto e giallo (giusto) a inizio ripresa. Al 49’ gran palla per Posch, che spreca.

Fabbian 5,5 Tanta corsa e un calcio fisico che in teoria a lui si attaglia. Ma nessuna vera incursione in area inglese e poca opposizione in fase di non possesso.

Freuler 6 I ritmi forsennati degli inglesi sono da far girare la testa, ma Remo non perde la bussola. Posizionamenti saggi, intercetti preziosi: peccato che regali un po’ la punizione da cui nasce il gol di McGinn.

Urbanski 5,5 Qualche buon ricamo, che è ciò che gli chiede Italiano. Ma in fase di contenimento si fa un po’ sopraffare dalla fisicità degli avversari.

Orsolini 5 Ci prova sempre, ma non ci riesce quasi mai. In compenso riesce a prendersi un’ammonizione abbastanza gratuita. Esce all’intervallo: un’altra bocciatura.

Ndoye 6 L’imbucata al 7’ per Dallinga è geniale. Peccato che dalla sua parte arrivino pochi palloni, perché tutti quelli che gioca generano insidie per la difesa di Emery.

Odgaard 5,5 Discreto impatto sulla partita, è sicuramente più funzionale di Orsolini.

Moro 6 Porta geometrie e s’inventa una palla al bacio per Iling-Junior.

Castro 5,5 Sfodera gli artigli ma non trova il varco giusto. Però è più vivo di Dallinga.

Iling-Junior 6 Spunti rabbiosi.

Allenatore Italiano 5,5 Mette in campo una squadra che nel primo tempo non si limita ad alzare la diga, ma pressa alto e crea occasioni. Ma la continuità fa difetto ai suoi e a inizio ripresa il castello cade. Castro ha il divieto di fare il titolare in suolo inglese?

Voto squadra 5,5

Massimo Vitali