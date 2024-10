Youth League. Ebone, solo un’illusione. La Primavera ancora ko. Finisce 3-1 per i Villans. E Rivalta resta a zero

ASTON VILLA

3

BOLOGNA

1

ASTON VILLA: Protoc; Rowe, Katsukunya, Routh, Patterson; Borland, Hemmings; Young (38’ st Mulley), Jimoh-Aloba, Broggio (44’ st Khedr); Cotcher (20’ st Burrowes). A disp. Hammond, Fortes, Simpson, Pavey, Burgess, Bloomfield. All. Gombau.

BOLOGNA: Pessina, Puukko, Jaber (31’ st Saputo), Markovic, Papazov (12’ st Baroncioni); Labedzki (22’ st Mazzetti), Diop, Gattor (1’ st Lai); Oliviero (12’ st Negri), Ebone, Ravaglioli. A disp. D’Autilia, De Luca, Nesi, Tordiglione. All. Rivalta.

Arbitro: Athanasiou

Reti: 33’ pt Cotcher, 41’ pt Ebone, 7’ st e 20’ st Broggio.

Note: ammoniti Borland, Diop, Jaber, Papazov.

Non arriva la svolta per la Primavera di Claudio Rivalta che incassa la terza sconfitta in altrettante partite in Youth League. All’Aston Villa Fc Training Ground di Tamworth finisce 3-1 dopo un primo tempo in parità. La rete dei rossoblù è stata segnata da Tommaso Ebone che aveva inizialmente fatto sperare in un esito diverso per il match, così non è stato, con la seconda frazione che poi ha visto il nuovo vantaggio dei padroni di casa e il definito terzo gol che ha chiuso i conti.

La partita inizia con l’Aston Villa subito in avanti e il portiere del Bologna Massimo Pessina subito pronto a bloccare le velleità avversarie. Le prime sortite dei baby bolognesi arrivano con Ravaglioli, senza tuttavia trovare il gol del vantaggio. Il risultato si sblocca intorno alla mezz’ora di gioco, con Young imbuca in area per Cotcher, pronto a battere Pessina. Aston Villa avanti così 1-0. La Primavera rossoblù però non ci sta e così al 40’ arriva la rete del pari grazie a una giocata sull’asse Ravaglioli-Ebone: il primo supera due avversari e poi prova a scaricare a rete, ma il suo tiro diventa un cross perfetto per il compagno che a porta vuota sigla il pari. Si va così negli spogliatoi sull’1-1. La seconda frazione comincia tuttavia sulla falsariga della prima, con i Villans in avanti: già al 51’ c’è il nuovo vantaggio dei padroni di casa, con Broggio che batte un incolpevole Pessina, spiazzato anche da una deviazione di Jaber, dopo una bella azione personale di Cotcher. Lo stesso Broggio segnerà al 64’ anche il terzo e ultimo gol della partita, fissando il risultato sul 3-1 grazie alla sua doppietta personale. A nulla valgono i tentativi rossoblù di accorciare le distanze, con Rivalta che gioca invano anche la carta Jesse Saputo. La Primavera tornerà in campo sabato 26 alle 14 a Crespellano con l’Udinese.

Gianluca Sepe