Al Rigamonti (ore 15). Brescia aspetta il Catanzaro: vincere per avvicinarsi ai playoff

Dopo il rocambolesco pareggio di Bari nell’ultimo turno di campionato, il Brescia torna in campo contro il Catanzaro con il chiaro obiettivo di conquistare i tre punti e riavvicinarsi alla zona playoff. Due settimane fa, Pierpaolo Bisoli aveva promesso ai tifosi che per vedere il vero Brescia era questione di giorni. Il momento, tanto atteso, forse è arrivato: : "Manca poco. Ci serve solo la vittoria, dobbiamo toglierci di dosso questo peso. Un successo renderebbe questi risultati oro colato. Ci mancheranno giocatori importanti, come Cistana, Verreth e Moncini, ma non cerchiamo alibi". E ancora: "Quanto alla classifica, al momento penso ad allontanarmi dal basso. Poi a fine marzo-inizio aprile inizieremo a pensare ai play-off. Ci stiamo allenando duramente, sono convinto che questo lavoro darà i suoi frutti. E comunque i cavalli di razza si vedono al traguardo".

Alla luce dei tanti infortunati c’è anche spazio per parlare di mercato. "Io mi sento tranquillo: ho giocatori duttili, che possono sopperire a queste assenze. Poi la società farà le sue valutazioni. Non dovesse arrivare nessuno, faremo con quello che avremo". Una notizia però Bisoli riesce a darla, Bisoli: Borrelli non è in uscita: "Ve lo posso dire: giocherà titolare - rivela l’allenatore -. All’inizio della mia gestione lo vedevo titubante, scontento. Ora è diverso: l’ho allenato singolarmente per giorni e giorni, l’ho fatto schiattare. Eppure abbiamo un ottimo rapporto: sorride, ha voglia di spaccare il mondo. E di dimostrare il suo valore qui a Brescia"

Probabile formazione (4-2-3-1) Lezzerini; Dickmann, Adorni, Calvani (Papetti), Jallow (Corrado); Bertagnoli, Dimitri Bisoli; Galazzi, Olzer (Bianchi), Nuamah; Borrelli.

A.S.