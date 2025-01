Bisoli, ore contate. A Brescia torna Maran

La sconfitta interna con il Catanzaro ha reso assai delicata la classifica del Brescia, il cui vantaggio ora si è ridotto a tre punti sui playout e a quattro sulla retrocessione diretta. Una strada che si è fatta in salita, spingendo il presidente Massimo Cellino a tornare sui propri passi, esonerando di fatto Pierpaolo Bisoli e richiamando in panchina Rolando Maran, a sua volta sollevato dall’incarico il 9 dicembre scorso. Fatale la sconfitta in casa contro il Catanzaro per 3-2 e in generale un ruolino di marcia senza vittorie, con sei pareggi e una sconfitta, quella di domenica nel confronto coi calabresi.

Poco dopo il ko interno, proprio Bisoli aveva detto che Cellino "in questo momento vede tutto nero". Inizialmente sembrava però che le sorti dell’allenatore subentrato in corsa potessero decidersi, nel bene o nel male, dopo la trasferta di domenica a Carrara. Una “prova della verità“ che invece non è stata concessa, nonostante alcune attenuanti, come le ripetute assenze e i limiti un organico che sta mostrando le sue lacune.

In questo senso sono in molti a guardare con curiosità ad un mercato che può e deve rinforzare le Rondinelle, anche se a questo punto l’interlocutore di Cellino non sarà più lo stesso Bisoli, ma appunto Maran, che già oggi dovrebbe tornare alla guida del gruppo per dirigere l’allenamento. A tal proposito, un centrale da inserire in un gruppo che può contare solo su due giocatori di indubbia esperienza, come Adorni e Cistana (con quest’ultimo però spesso costretto ai box da problemi fisici) sarebbe prezioso. Il jolly Jallow (molto negativa la sua prova col Catanzaro) e i giovani Papetti e Calvani non sembrano in grado di offrire le garanzie che al momento richiederebbe la risalita del Brescia.

Sul fronte del mercato, mentre il portiere Avella è in partenza per Messina, si continua a parlare di Borrelli, ma il suo impiego con i giallorossi sembra spingere verso la permanenza in biancazzurro. In tale senso si era espresso nei giorni scorsi pure lo stesso Bisoli, che ha sottolineato il suo desiderio di poter continuare a lavorare con la rosa attuale. Il tecnico emiliano non ha però avuto il tempo di portare avanti il suo progetto, interrotto per decisione di Cellino dopo le riflessioni avvenute nella giornata di ieri. Fin da subito è circolata non solo l’ipotesi del benservito all’attuale allenatore, ma anche quella di un rientro di Maran che, sin dal suo arrivo al Brescia, ha sempre cercato di valorizzare i giocatori a sua disposizione.