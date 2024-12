Brescia, con il Modena è una finale. Probabili formazioni e dove vedere la partita

Brescia – L’ultima giornata di andata si appresta a sottoporre il Brescia a un esame assolutamente da non sbagliare. La flessione nella quale sono incappate le Rondinelle le ha fatte scivolare in tredicesima posizione e, se è vero che i play off sono distanti solo due punti, è altrettanto innegabile che lo spauracchio degli spareggi-salvezza si trova solo tre lunghezze più in basso. Numeri che evidenziano che la formazione biancazzurra non può più compiere passi falsi, ma deve ritrovare, con orgoglio e forza, la strada che in questa parte della stagione sembra sia pericolosamente smarrita. Il Brescia, dunque, deve rialzare la testa in una partita che si presenta assai delicata come quella che giovedì 26 porterà al “Rigamonti” un ospite in grande salute come il Modena, che, grazie al successo con il Pisa, si è affacciato sulla soglia dei play off.

I Canarini, che lo scorso 2 novembre hanno esonerato proprio Pierpaolo Bisoli, sono decisi a proseguire nella loro risalita e giungono a Brescia accompagnati da grande entusiasmo e da una convinzione tutta nuova. L’attuale tecnico delle Rondinelle, che non sarà in panchina perché squalificato in questa sfida da “fresco ex”, deve riuscire a invertire la rotta che sta seguendo da un paio di mesi a questa parte la compagine biancazzurra, che è giunta ad assaporare pure il terzo posto prima di “cadere” vittima di un’involuzione che è costata la panchina a Maran e questo difficile avvio del ciclo tecnico affidato a mister Bisoli.

L’ex centrocampista si è presentato con due pareggi a reti bianche ed è ancora alla ricerca non solo del primo gol bresciano, ma anche e soprattutto di quel gioco che Verreth e compagni sembrano avere smarrito. Facendo ricorso alla sua indubbia esperienza l’allenatore bresciano ha cominciato a ricostruire il “suo” Brescia partendo dalle fondamenta della difesa (impostata a tre), ma il gioco a centrocampo e in attacco sono ancora tutti da definire. A tutto questo dobbiamo aggiungere le condizioni ancora precarie di diversi giocatori, tuttora alla ricerca della miglior condizione (a questi si è aggiunto Cistana, che a Salerno ha rimediato una botta, ma che dovrebbe essere in grado di scendere in campo regolarmente anche se Jallow rimane in preallarme), per un quadro che fa capire che il Brescia deve dare fondo a tutte le sue risorse per chiudere l’andata con una vittoria che può e deve rappresentare la svolta per aprire la porta ad un ritorno che possa riportare entusiasmo, convinzione e compattezza in tutto un ambiente che, al di là delle festività natalizie, sta vivendo giornate davvero difficili come quello bresciano.

Probabili formazioni:

Brescia (3-5-2): Lezzerini; Papetti, Cistana, Adorni; Dickmann, Bisoli, Verreth, Bertagnoli, Corrado; Borrelli, Moncini. All: Bisoli (in panchina Angelini). Modena (3-4-2-1): Gagno; Zaro, Cauz, Dellavalle; Magnino, Gerli, Santoro, Cotali; Palumbo, Caso; Mendes. All; Mandelli. La partita si giocherà giovedì 26 dicembre alle ore 15 allo Stadio Rigamonti di Brescia e sarà visibile su Dazn.