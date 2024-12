Il Brescia a Salerno a caccia di punti pesanti per provare per ripartire. Formazioni e diretta tv

L’anticipo che domani sera aprirà la diciottesima giornata di serie B propone una sfida che definire delicata è quasi riduttivo. Sul campo dell’Arechi, infatti, i campani padroni di casa ospiteranno il Brescia per quello che in questo momento è diventato un duello diretto molti importante, che nessuna delle due contendenti, alle prese con molteplici problemi, può permettersi di sbagliare.

In questo senso, se i granata non possono mancare l’appuntamento con una vittoria che potrebbe farli uscire dalla zona play out, le Rondinelle non devono incappare in nuovi passi falsi. Un ko a Salerno, in effetti, inserirebbe la squadra di mister Bisoli nell’elenco delle contendenti iscritte alla lotta per evitare gli spareggi-salvezza e questo è un risultato che i biancazzurri, a lungo in zona play off prima della flessione che è costata l’esonero a Maran, non si possono proprio permettere. Al contrario, il nuovo tecnico bresciano, che in questa occasione, per motivi logistici legati alla trasferta in Campania, non presenzierà alla consueta conferenza stampa prepartita, si siederà (finalmente) con un obiettivo ben preciso sulla panchina delle Rondinelle, dopo essere stato costretto a seguirle dalla tribuna domenica scorsa a causa di una squalifica. Come ha evidenziato la pessima prova con la Carrarese, il Brescia deve ritrovare in fretta compattezza e fiducia, orgoglio e convinzione, riprendendo pure le fila di un gioco che sembra essersi perso inesorabilmente dallo scorso 3 novembre (data dell’ultima vittoria biancazzurra in casa della Sampdoria). A livello individuale, salvo sorprese dell’ultima ora, Pierpaolo Bisoli a Salerno non potrà contare su Juric, Jallow e Fogliata, mentre per il resto sarà proprio l’ex centrocampista, con la grinta che lo contraddistingue a dover dare il massimo per recuperare, anche dal punto di vista mentale, giocatori come Borrelli, Dickmann, Bisoli e Verreth (senza dimenticare di Moncini, Jallow e Olzer), che sono fondamentali per le fortune delle Rondinelle e che, seppur per motivi diversi, stanno vivendo un momento difficile. Sarà forse proprio su questo tasto che si giocheranno gran parte delle fortune dell’anticipo con la Salernitana, una rivale “arrabbiata” (la tifoseria comincerà ad incitare i granata solo dopo il 15’) ed affamata di punti, ma che le Rondinelle, con coraggio e volontà, possono riuscire a fermare per far ripartire il loro volo proprio nel momento più difficile della stagione.

Probabili formazioni

Salernitana (3-4-2-1): Sepe; Bronn, Ferrari, Jaroszynski; Stojanovic, Amatucci, Maggiore, Ghiglione; Verde, Soriano; Simy. All: Colantuono.

Brescia (3-4-2-1): Lezzerini; Papetti, Cistana, Adorni; Dickmann, Bisoli, Verreth, Corrado; Bjarnason, Galazzi; Moncini. All: Bisoli.

La partita si giocherà venerdì 20 dicembre alle 20.30 allo Stadio Arechi di Salerno e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.