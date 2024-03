Brescia, poker vincente per i play off: Palermo sconfitto 4-2

Il Brescia batte il quotato Palermo e irrompe di slancio in zona play off. Il 4-2 finale racconta di un incontro subito molto intenso, che la compagine di mister Maran ha saputo gestire nel migliore dei modi, allungando nel finale del primo tempo e impedendo ai rosanero, in dieci dopo soli 22’ di gioco, di riaprire la contesa. Un primo tempo ricco di emozioni come non capitava da tempo al “Rigamonti” si apre con l’immediato vantaggio delle Rondinelle. Non è ancora terminato il primo giro di lancette che Bianchi serve al centro dell’area rosanero, dove Dickmann riesce a prolungare per Borrelli, che, con uno splendido colpo di tacco, batte Pigliacelli.

La squadra di Maran non ha nemmeno il tempo di esultare, che al 5’, sulla prima replica degli ospiti, un intervento di Besaggio su Di Mariano viene punito dall’arbitro con un rigore che Brunori trasforma per l’immediato pareggio della formazione dell’ex Corini. L’avvio a razzo dell’incontro non si conclude qui, però, e al 13’ un tiro di Di Francesco, complice una scivolata di Avella, si insacca per il rapido sorpasso del Palermo. I rosanero sembrano in grado di gestire la gara, ma le sorprese, ancora una volta, sono nell’aria. Al 22’ Marconi ferma fallosamente Bianchi e guadagna il secondo giallo che lascia in inferiorità numerica gli ospiti. Il Brescia richiede inutilmente la massima punizione, ma bastano pochi minuti ai biancazzurri per raggiungere comunque la parità.

Corre il 30’ quando Paghera scaglia una precisa saetta che non lascia scampo a Pigliacelli per il 2-2. Anche la parità ritrovata è di breve durata e al 41’ un imperioso stacco di testa di Borrelli premia la pressione del Brescia ed opera il nuovo sorpasso della squadra di Maran, che in pieno recupero sigla il poker, con un secco tiro di Bisoli che viene deviato prima da Nedelcearu e poi da Di Francesco per una beffarda conclusione che non lascia scampo al portiere rosanero. Sotto di due reti e con un uomo in meno, nella ripresa la squadra di Corini non riesce a riaprire la contesa e il Brescia può gestire con sicurezza la situazione.

I rosanero cercano lo spunto per accorciare le distanze, ma la difesa biancazzurra è attenta e sul fronte opposto le Rondinelle pungono in avanti per cercare la cinquina. Il risultato, però, non cambia più sino al termine ed assegna tre preziosi punti che spalancano le porte della zona play off ad un Brescia che venerdì sera renderà visita al Parma, lanciato capolista. BRESCIA-PALERMO 4-2 (4-2) Brescia (4-3-2-1): Avella 6; Dickmann 7, Papetti 6, Adorni 6,5, Jallow 6; Bisoli 6,5, Paghera 6,5 (30’ st Bertagnoli 6), Besaggio 6 (36’ st Huard sv); Galazzi 6 (19’ st Olzer 6), Bianchi 6,5 (30’ st Bjarnason 6); Borrelli 7 (19’ st Moncini 6). A disposizione: Cortese; Fares; Mangraviti; Cistana; Cartano; Ferro. All: Maran 7. Palermo (4-3-3): Pigliacelli 6; Graves 6, Nedelcearu 5,5, Marconi 5,5, Lund 6; Coulibaly 5,5 (1’ st Ranocchia 6), Gomes 6,5, Henderson 6 (26’ pt Ceccaroni 5,5); Di Mariano 6,5 (33’ st Vasic sv), Brunori 6 (1’ st Mancuso 6), Di Francesco 6 (19’ st Traoré 6). A disposizione: Kanuric; Stulac; Segre; Insigne; Diakité; Soleri; Aurelio. All: Corini 6. Arbitro: Rutella di Enna 6. Reti: 1’ pt Borrelli; 5’ pt Brunori (rig.), 13’ pt Di Francesco; 30’ pt Paghera; 41’ pt Borrelli; 46’ pt aut. Di Francesco Note: ammoniti: Marconi; Bisoli; Dickmann; Besaggio; Nedelcearu; Corini (all. Palermo); Ceccaroni – espulso: 22’ pt Marconi (doppia ammonizione) – angoli: 5-4 - recupero: 4’ e 4’ - spettatori: 5.317 (di cui 913 ospiti).