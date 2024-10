Un Brescia decimato a Cesena: formazioni e diretta tv

Le ultime ore che hanno condotto all’odierna gara in casa del Cesena (fischio d’inizio alle 15) hanno complicato e non poco il compito del Brescia. Lo stesso mister Maran, pur ribadendo immutata fiducia nella sua squadra e in tutti i giocatori della rosa, non ha esitato a parlare di emergenza, visto che l’infermeria biancazzurra si è fatta sempre più affollata. Già nei giorni scorsi era ormai definita l’assenza di Bisoli, Moncini e Galazzi (oltre al giovane Muca), ma, a queste poche gradite certezze, si sono affiancate due novità altrettanto negative. In effetti con i bianconeri non ci sarà nemmeno Cistana, che ha subito un colpo in testa ed accusa giramenti, ma pure Borrelli è alle prese con la febbre, mentre un problema fisico ha consentito solo un paio di allenamenti a Fogliata. Sul versante opposto note positive soltanto per Bianchi, che ha ripreso a lavorare con i compagni, anche se, ovviamente, non è al top della forma: “Le difficoltà ci sono – ammette l’allenatore bresciano – ma non andiamo in cerca di alibi. Posso anzi dire che sono fiducioso perché la squadra ha lavorato bene ed ha risposto nel modo giusto dal punto di vista psicologico. Per quel che riguarda la formazione – svela le sue carte Maran – ho studiato diverse soluzioni. Vedremo di decidere anche in base a quello che c’è a disposizione. Dovremo affrontare un avversario che ha trovato un’ottima quadratura, sono efficaci e insidiosi, ma come andrà la partita dipenderà soprattutto da quello che riusciremo a mettere in campo noi”.

A questo proposito la nota saliente riguarda l’intenzione di rafforzare il centrocampo che dovrà fare ancora a meno di capitan Bisoli. L’idea prevalente, ma non la sola (visto che Maran potrebbe decidere di puntare sui due mediani davanti alla difesa e dare così spazio a Paghera), è quella di confermare il reparto a tre, con Verreth e Besaggio che dovrebbero venire affiancati da Bertagnoli viste le condizioni non perfette di Fogliata. Per il resto si va verso Juric unica punta, sostenuto da due trequartisti (Olzer e l’esperto Bjarnason), mentre in difesa, accanto ad Adorni, è pronto a partire titolare Papetti. Toccherà a loro occuparsi in prima battuta del temuto Shpendi. Probabili formazioni

Cesena (3-4-1-2): Pisseri; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo, Calò, Berti, Bastoni; Tavsan (Francesconi); Van Hooijdonk (Antonucci), Shpendi. All: Mignani.

Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Papetti, Adorni, Jallow; Bjarnason, Verreth, Besaggio; Bertagnoli, Olzer; Juric. All: Maran.

La partita si giocherà oggi, sabato 26 ottobre, alle ore 15 allo Stadio Manuzzi di Cesena e sarà visibile su Dazn.