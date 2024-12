Brescia, in casa della Salernitana un altro 0-0

Il Brescia di Pierpaolo Bisoli avanza a piccoli passi. Le Rondinelle tornano dal campo della Salernitana con il secondo 0-0 consecutivo e pur tornando a casa con un risultato positivo, fanno capire di avere ancora parecchia strada da percorrere prima di ritrovare lo smalto dei giorni migliori.

All’Arechi la compagine ospite pensa innanzitutto a mostrare solidità ed equilibrio, costruisce qualche folata in avanti, ma, con il passare dei minuti, dedica sempre più la sua attenzione a mantenere inviolata la propria porta. Sul fronte del gioco, mister Bisoli si presenta in Campania puntando ancora sulla difesa a tre e coprendo in maniera significativa le diverse parti del campo. Sono però ancora diversi i “nodi” da sciogliere in casa biancazzurra, a cominciare dalle necessità di trovare trame offensive (finalmente) incisive e concrete, magari, con un sostengo più importante da parte degli attaccanti che, è doveroso ricordarlo, si mettono al servizio della squadra correndo pure in fase difensiva, ma con il poco brillante esito di non avere la necessaria freddezza nel momento di battere a rete.

Il punticino raccolto a Salerno, dunque, permette a mister Bisoli di rimanere imbattuto e di portare avanti il suo progetto biancazzurro, ma, per ritrovare fiducia e convinzione, sperando magari pure di tornare ad alzare l’asticella, le Rondinelle dovranno fare certamente di più, a cominciare dalla sfida che il giorno di Santo Stefano porterà al “Rigamonti” quel Modena che a novembre ha deciso di esonerare Pierpaolo Bisoli. Un successo con i Canarini non sarebbe solo la miglior vendetta sportiva per il tecnico emiliano, ma potrebbe rappresentare la svolta in grado di accendere la scintilla di un cammino nuovamente incisivo e convinto del Brescia, che non può e non deve rimanere sospeso nell’anonimato di metà classifica. Salernitana-Brescia 0-0 Salernitana (3-4-2-1): Sepe 6; Ruggeri 6, Ferrari 6,5, Velthius 5,5; Stojanovic 6 (20’ st Jaroszynski 6), Amatucci 6, Soriano 6,5, Ghiglione 6 (38’ st Gentile sv); Braaf 6,5 (27’ st Kallon 6), Tonyga 6 (20’ st Hrustic 6); Simy 6,5 (38’ st Fusco sv). A disposizione: Fiorillo; Corriere; Njoh; Wlodarczyk; Dalmonte; Di Vico; Sfait. All: Stefano Colantuono 6. Brescia (3-5-2): Lezzerini 6,5; Papetti 6, Cistana 6,5, Adorni 6; Dickmann 6,5, Dimitri Bisoli 6, Verreth 6 (10’ st Besaggio 6), Galazzi 6 (41’ st Bjarnason sv), Corrado 6 (41’ st Calvani sv); Borrelli 5,5 (28’ st Olzer 6), Moncini 5,5 (10’ st Bianchi 6). A disposizione: Andrenacci; Paghera; Nuamah; Bertagnoli; Muca. All: Pierpaolo Bisoli 6. Arbitro: Kevin Bonacina di Bergamo 6. Note: ammoniti: Bianchi; Ruggeri – espulsi: durante il recupero Colantuono e Bisoli - angoli: 3-3 - recupero: 1’ e 3’ – spettatori: 8.616 (di cui 273 ospiti).