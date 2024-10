Serie B, le assenze frenano il Brescia: il Cesena vola con la doppietta su rigore di Shpendi

Brescia – Un Brescia con tante assenze si arrende ad una doppietta su rigore di Shpendi. Le Rondinelle, al di là di qualche errore di troppo che finisce per favorire la concreta compagine romagnola, lottano con generosità, ma finiscono per pagare una panchina ridotta ai minimi termini. Per far fronte alle numerose mancanze, mister Maran conclude le sue riflessioni decidendo di coprirsi con la difesa a tre, ma la situazione per le Rondinelle si complica ulteriormente dopo pochi minuti. In effetti i romagnoli spingono sin dai primi minuti e dopo i tentativi di Adamo, Bastoni e dell’ex Mangraviti, al quarto d’ora Papetti allarga malamente il braccio e colpisce il pallone davanti ad uno spunto di Shpendi, che trasforma con precisione il rigore assegnato dall’arbitro.

Sospinto da Maran, che cerca di caricare i suoi, il Brescia prova a reagire. Verreth, Juric e Olzer tentano così di minacciare la rete difesa da Pisseri, ma gli ospiti non riescono a creare particolari occasioni da rete. Il primo tempo si chiude con un paio di ripartenze dei padroni di casa, prima con Tavsan e poi con Calò, ma il risultato non cambia sino all’intervallo. Il copione della partita non cambia nella ripresa con il Cesena che controlla con ordine la situazione, mentre il Brescia, pur cercando di costruire gioco, non riesce a mettere in difficoltà la retroguardia bianconera.

L’inseguimento delle Rondinelle, tuttavia, si fa ancora più proibitivo dopo 8’ del secondo tempo. Tavsan si fa largo tra i difensori biancazzurri e guadagna un fallo che l’arbitro con l’aiuto del Var giudica da rigore per il secondo tiro dagli undici metri che lo specialista Shpendi non sbaglia. Il secondo gol rappresenta un duro colpo per le speranze del Brescia, che non vuole arrendersi, ma non riesce a creare seri pericoli dalle parti di Pisseri. Mister Maran gioca tutte le carte a sua disposizione e lancia in campo pure Borrelli e Bianchi, ma i romagnoli tengono ben stretto il doppio vantaggio e conducono in porto la vittoria che regala dolci sogni alla matricola di Mignani e frena il cammino della compagine di Maran. Cesena-Brescia 2-0 (1-0) Cesena (3-4-2-1): Pisseri 6; Ciofi 6, Prestia 6,5, Mangraviti 6,5 (33’ st Pieraccini 6); Adamo 6 (26’ st Ceesay 6), Bastoni 6,5 (26’ st Antonucci 6), Calò 6, Donnarumma 6; Tavsan 6,5 (15’ st Mendicino 6), Berti 6 (26’ st Francesconi 6); Shpendi 6,5. A disposizione: Klinsmann; Chiarello; Saber; Celia; Van Hooijdonk; Piacentini; Pitti. All: Michele Mignani 6,5. Brescia (3-4-2-1): Lezzerini 6; Papetti 5,5, Adorni 6, Jallow 6; Dickmann 6,5, Verreth 6 (25’ st Paghera 6), Besaggio 6 (40’ st Bianchi sv), Corrado 5,5 (13’ st Bertagnoli 6); Olzer 6 (13’ st Borrelli 6), Biarnason 5,5 (1’ st Nuamah 6); Juric 6. A disposizione: Andrenacci; Calvani; Buhagiar; Fogliata. All: Rolando Maran 6. Arbitro: Kevin Bonacina di Bergamo 6. Reti: 15’ pt Shpendi (rig.); 8’ st Shpendi (rig.). Note: ammoniti: Tavsan; Olzer; Calò; Pisseri; Adorni; Mignani; Prestia – angoli: 5-7 - recupero: 2’ e 7’ – spettatori: 11.816.