Il Brescia alla (difficile) prova del Pisa dei tanti ex

Sono in molti a chiedersi se il rinvio della gara con la Reggiana abbia creato o meno problemi all’inseguimento della salvezza da parte del Brescia.

Una questione sulla quale, a dire il vero, non hanno voluto soffermarsi troppo le Rondinelle, che hanno preferito continuare a lavorare nella sede operativa di Torbole. In effetti il nuovo appuntamento sul campo si appresta a condurre al “Rigamonti” un avversario di assoluta caratura come il Pisa dei tanti ex, ben deciso a conquistare gli ultimi punti necessari per assicurarsi la promozione diretta in serie A. Ben diversi, purtroppo, sono in pensieri di questo periodo per la formazione di mister Maran (a sua volta ex di turno), che si trova sulla soglia della zona play out e deve trovare lo slancio per portarsi in zone meno pericolose della classifica. Vista anche l’importanza della posta in palio, in questi giorni la formazione biancazzurra ha dedicato un occhio di riguardo alle condizioni dei singoli, nella speranza di poter ricevere un contributo importante da tutti i giocatori che verranno chiamati in causa in questa delicata sfida della verità che si presenta tutta in salita per un Brescia che non vince davanti al pubblico del “Rigamonti” dallo scorso 30 settembre. Un digiuno davvero troppo lungo, che ha fatto scivolare pericolosamente all’indietro capitan Bisoli e compagni, che dopo il 3-2 inflitto alla Cremonese cullavano sogni concreti di raggiungere i play off ed ora, invece, stanno soffrendo per cercare di evitare i play out. Una situazione assai delicata, che obbliga le Rondinelle a cercare con tutte le forze a disposizione la vittoria contro un Pisa che, al contrario, è deciso a compiere gli ultimi passi necessari per conquistare la promozione diretta in serie A senza dover passare attraverso le incognite dei playoff.

Mister Maran, che non solo ha chiesto ai suoi giocatori di “dare più del 100%”, ma ha invocato pure il fondamentale aiuto del pubblico biancazzurro per aiutare le Rondinelle a superare un avversario top come il Pisa, sul fronte della formazione deve rinunciare ancora a Cistana, che non ha potuto scontare il turno di squalifica subito a causa del rinvio della gara con la Reggiana, ma sono indisponibili pure Fogliata, Verreth e, problema dell’ultima ora, Jallow. Pienamente a disposizione sia Olzer che Galazzi, si può ipotizzare che il belga venga sostituito in cabina di regia dall’esperto Bjarnason, che per questo compito sembra in vantaggio su Bertagnoli e Besaggio. In avanti ci sarebbe poi la tentazione delle due punte (Borrelli e Moncini), ma le qualità del Pisa potrebbero indurre il tecnico biancazzurro a puntare su due trequartisti dietro ad un’unica punta. Potrebbe essere questo lo schieramento migliore per rilanciare le Rondinelle e frenare i toscani che hanno posto fine anzitempo all’esperienza di Maran nella città della torre pendente?

Probabili formazioni

Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Papetti, Adorni, Corrado; Bisoli, Bjarnason, Bertagnoli; Nuamah, Galazzi; Borrelli. All: Rolando Maran. Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Piccinini, Solbakken, Angori; Moreo, Tramoni; Morutan. All: Filippo Inzaghi.

La partita si giocherà venerdì 25 aprile alle ore 15 allo Stadio Rigamonti di Brescia e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.